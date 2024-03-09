Республіканці в Палаті представників Конгресу США працюють над власним пакетом допомоги для України, який передбачає надання Києву кредитів.

Про це повідомив телевізійний канал NBC з посиланням на джерела.

За їхніми даними над такою версією законопроєкту допомоги Україні працюють спікер Палати представників США Майк Джонсон і голови ключових комітетів Палати представників, які займаються національною безпекою.

Проєкт знаходиться на початкових стадіях. За словами голови комітету закордонних справ нижньої палати Конгресу США Майкла Маккола, вивчається можливість виділення частини невійськової допомоги як кредитів. Не виключено, що заморожені російські активи будуть задіяні, зазначив він.

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі. Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

Розмовляючи з журналістами 27 лютого після завершення зустрічі керівництва Конгресу обох системних партій США з Байденом, спікер Палати представників США Майк Джонсон запевнив, що "Палата представників активно шукає і вивчає всі можливі варіанти", включаючи відновлення фінансової та військової підтримки України.

Джонсон пообіцяв своєчасно розібратися з цими питаннями, але не визначив термінів розгляду в нижній палаті Конгресу будь-яких ініціатив, спрямованих на продовження виділення бюджетних асигнувань для Києва.