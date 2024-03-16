Батько полеглого бійця з Вінниччини отримав орден "За мужність" ІІІ ступеня

Ігоря Бучацького з Вінниччини нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня – посмертно. Нагороду отримав батько оборонця. Про це йдеться на сайті Тульчинської районної адміністрації.
"За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку, відповідно до Указу Президента України № 693 від 16 жовтня 2023 Бучацького Ігоря Васильовича нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно)", йдеться у дописі.
Солдат Бучацькій Ігор народився 3 серпня 1985 в селі Вербка, Городківської громади Тульчинського району. Мобілізований 22 березня 2023 року. Був водієм 4 аеромобільного відділення 1 аеромобільного взводу 4 аеромобільної роти аеромобільного батальйону.
27 серпня 2023 року, поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області загинув виконуючи бойове завдання.