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Загинув під час оборони Бахмуту: Дружина полеглого бійця з Вінниччини отримала орден "За мужність" ІІІ ступеня
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Загинув під час оборони Бахмуту: Дружина полеглого бійця з Вінниччини отримала орден "За мужність" ІІІ ступеня

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Загинув під час оборони Бахмуту: Дружина полеглого бійця з Вінниччини отримала орден &quot;За мужність&quot; ІІІ ступеня
Вінницький міський голова Сергій Моргунов передає дружині полеглого вінничанина Віталія Кудрика орден "За мужність" ІІІ ступеня. Фото: Сергій Моргунов

Дружина полеглого вінничанина Віталія Кудрика отримала орден "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно). Його їй вручив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

Віталій Кудрик — уродженець села Носівці на Вінниччині. Добровільно вступив на службу на початку повномасштабного вторгнення, приєднавшись до 15-го мобільного прикордонного загону.

В червні 2023 року, під час оборони позицій на Бахмутському напрямку, отримав смертельне поранення.

До війни військовослужбовець 19 років пропрацював у податковій службі.

"Історія Віталія – про сміливість, героїзм та любов до рідної землі... Пам'ятаємо подвиг українських Героїв", — зазначив Вінницький міський голова..

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