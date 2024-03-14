Дружина полеглого вінничанина Віталія Кудрика отримала орден "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно). Його їй вручив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

Віталій Кудрик — уродженець села Носівці на Вінниччині. Добровільно вступив на службу на початку повномасштабного вторгнення, приєднавшись до 15-го мобільного прикордонного загону.

В червні 2023 року, під час оборони позицій на Бахмутському напрямку, отримав смертельне поранення.

До війни військовослужбовець 19 років пропрацював у податковій службі.

"Історія Віталія – про сміливість, героїзм та любов до рідної землі... Пам'ятаємо подвиг українських Героїв", — зазначив Вінницький міський голова..