Історія хореографа з Херсона Валентина Васяка

Валентин Васяк працює на кафедрі хореографічного мистецтва у Херсонському державному університеті. До повномасштабного вторгнення розпочав роботу над новою постановкою, але 24 лютого 2022 року запланована репетиція так і не відбулась.

Понад 20 років Валентин Васяк викладає український народний танець. Він доцент кафедри хореографічного мистецтва Херсонського державного університету. Також керує університетським ансамблем народного танцю "Водавиця"

"За декілька днів до початку війни я працював над новою постановкою, половину танцю вже поставив. 24 лютого була запланована репетиція, але все скінчилось на пів танцю. В окупації ми продовжували працювати онлайн, а коли не було Інтернету — бігали та шукали можливість зв'язатись зі студентами та провести уроки", — говорить Валентин Васяк.

Херсон, ансамбль кафедри хореографічного мистецтва ХДУ, Валентин Васяк зі своїми учнями. Фото з архіву Валентина Васяка

За його словами, коли військові РФ окупували університет, тих, хто не погодився співпрацювати вигнали. Побачили розграбований, розтрощений та розбитий заклад уже після деокупації.

Протягом всього часу окупації Валентин Васяк був у Херсоні та з вікна власної квартири у середмісті бачив російські БТРи. День звільнення Херсона, 11 листопада 2022 року, запам’ятав на все життя, сказав чоловік.

"Це було таке почуття, що навіть описати важко: радість від того, що ти вільний і можеш вільно говорити українською, можеш спокійно одягти вишиванку та підняти прапор", — пригадує херсонець.

Зараз заслужений працівник культури України Валентин Васяк живе у Києві. З Херсона чоловік разом з дружиною виїхав через постійні обстріли РФ. У столиці хореограф продовжив працювати над новими проєктами.

"Мене запросили на постановку у спільному проєкті херсонського театру ім.М.Куліша та театру на Подолі "Колесо". Ця вистава йшла в театрі в Херсоні, називається вона "Осінній рок-н-ролл", але зараз вона буде називатись по-іншому. Також співпрацюю зі спортивно-танцювальним народним ансамблем танцю "Пульс" — поставив два українські номери, один з них називається Олешківський похідний", — розповідає хореграф.

Херсон, ХДУ, Валентин Васяк зі своїми студентами до повномасштабного вторгнення РФ. Фото з архіву Валентина Васяка

Окрім роботи над творчими проєктами, Валентин Васяк продовжує онлайн викладати хореографію студентам Херсонського державного університету.

Що відомо про захоплення та пошкодження російськими військами ХДУ

Міністерство освіти і науки України 20 квітня 2022 року видало наказ про переміщення Херсонського державного університету до Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, який розташований в Івано-Франківську.

14 червня 2022 року російська окупаційна влада у супроводі військових захопила приміщення Херсонського державного університету. 18 червня — призначили керувати вишом Тетяну Томіліну, яка з 2014 року відома своїми проросійськими настроями.

15 липня 2022 року окупаційна влада оголосила набір до ХДУ та пообіцяла студентам диплом російського вишу.

Під час ранкового російського обстрілу 12 жовтня 2023 року один з російських снарядів влучив у будівлю Херсонського державного університету. Він пробив дах над актовою залою.

1 січня 2023 року російські снаряди влучили у басейн та будівлю академічного ліцею при Херсонському державному університеті.

3 січня 2024 року внаслідок чергового російського обстрілу пошкоджена єдина в Херсоні обсерваторія державного університету. Там проводилися наукові дослідження та екскурсії для учнів і викладачів навчальних закладів Херсона й області.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.