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Кілька десятків жителів. Які села Чернівецької області найменш заселені
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Кілька десятків жителів. Які села Чернівецької області найменш заселені

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Кілька десятків жителів. Які села Чернівецької області найменш заселені
. Фото з Випчини — одного з сіл, які найменш заселені. Джерело: Суспільне Чернівці

У найменш заселених селах Чернівецької області живе по кілька десятків жителів. У селах з найбільшою кількістю населення проживає понад шість тисяч людей.

Про це повідомили в обласному управлінні статистики у відповідь на запит Суспільного.

Найменш заселеними є села:

  • Макарівка, Кельменецька громада — 16 жителів,
  • Випчина, Путильська громада — 21 житель,

Раніше Суспільне Чернівці розповідало, як село Випчина "оживає" раз на рік, коли колишні жителі приїжджають на храмове свято, аби піти на службу та відвідати могили родичів:

  • Фальків, Берегометська громада — 47 жителів,
  • Майорка, Кельменецька громада — 68 жителів,
  • Вимушів, Веренчанська громада — 77 жителів,
  • Степанівка, Кострижівська громада — 85 жителів,
  • Сарата, Селятинська громада — 93 жителі,
  • Покровка, Сокирянська громада — 93 жителі,
  • Галиця, Сокирянська громада — 101 житель,
  • Непоротове, Сокирянська громада — 101 житель.

Найбільше жителів — у селах:

  • Великий Кучурів, Великокучурівська громада — 6 436 жителів,
  • Кам'янка, Кам'янецька громада — 6 347 жителів,
  • Їжівці, Чудейська громада — 5 695 жителів,
  • Чудей, Чудейська громада — 5 588 жителів,
  • Мамаївці, Мамаївська громада — 5 388 жителів,
  • Клішківці, Клішковецька громада — 5 334 жителів,
  • Маршинці, Новоселицька громада — 4 620 жителів,
  • Тарасівці, Ванчиковецька громада — 4 604 жителів,
  • Колінківці, Топорівська громада — 4 333 жителів,
  • Чагор, Чагорська громада — 4 328 жителів.

Дані щодо точної кількості населення зараз можуть відрізнятись: у відповіді на запит вказана кількість жителів за оцінкою станом на початок 2022 року, оскільки на період воєнного стану органи статистики не формують та не поширюють інформацію про чисельність населення у 2022-2023 роках.

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