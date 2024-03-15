Кілька десятків жителів. Які села Чернівецької області найменш заселені

У найменш заселених селах Чернівецької області живе по кілька десятків жителів. У селах з найбільшою кількістю населення проживає понад шість тисяч людей.

Про це повідомили в обласному управлінні статистики у відповідь на запит Суспільного.

Найменш заселеними є села:

Макарівка, Кельменецька громада — 16 жителів,

Випчина, Путильська громада — 21 житель,

Раніше Суспільне Чернівці розповідало, як село Випчина "оживає" раз на рік, коли колишні жителі приїжджають на храмове свято, аби піти на службу та відвідати могили родичів:

Фальків, Берегометська громада — 47 жителів,

Майорка, Кельменецька громада — 68 жителів,

Вимушів, Веренчанська громада — 77 жителів,

Степанівка, Кострижівська громада — 85 жителів,

Сарата, Селятинська громада — 93 жителі,

Покровка, Сокирянська громада — 93 жителі,

Галиця, Сокирянська громада — 101 житель,

Непоротове, Сокирянська громада — 101 житель.

Найбільше жителів — у селах:

Великий Кучурів, Великокучурівська громада — 6 436 жителів,

Кам'янка, Кам'янецька громада — 6 347 жителів,

Їжівці, Чудейська громада — 5 695 жителів,

Чудей, Чудейська громада — 5 588 жителів,

Мамаївці, Мамаївська громада — 5 388 жителів,

Клішківці, Клішковецька громада — 5 334 жителів,

Маршинці, Новоселицька громада — 4 620 жителів,

Тарасівці, Ванчиковецька громада — 4 604 жителів,

Колінківці, Топорівська громада — 4 333 жителів,

Чагор, Чагорська громада — 4 328 жителів.

Дані щодо точної кількості населення зараз можуть відрізнятись: у відповіді на запит вказана кількість жителів за оцінкою станом на початок 2022 року, оскільки на період воєнного стану органи статистики не формують та не поширюють інформацію про чисельність населення у 2022-2023 роках.

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