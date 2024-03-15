На Донеччині загинув 42-річний військовий з Одещини

На Донеччині під час виконання бойового завдання загинув військовий з Одеської області Валерій Бандрабура.

Про це повідомили у Любашівській громаді.

Валерій Бандрабура був жителем села Комарівка. Він мав звання солдат та служив у другому піхотному відділенні, піхотного взводу і піхотної роти однієї з військових частин ЗСУ.

Чоловік народився 19 грудня 1981 року. Він загинув 12 березня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області.

Прощання із захисником відбудеться 19 березня об 11:00 годині за адресою: село Комарівка, вулиця Степана Олійника, 29.

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