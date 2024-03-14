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Розпочалась реєстрація на мультипредметний тест. На що звернути увагу
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Розпочалась реєстрація на мультипредметний тест. На що звернути увагу

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В Україні розпочалась реєстрація на мультипредметний тест, вона триватиме до 11 квітня. Як і торік, учасники мають це робити самостійно. Результат національного мультипредметного тесту потрібен для вступу до закладів вищої освіти.

Мультитест складають третій рік поспіль з початку повномасштабної війни. Екзамен складають онлайн. Після завершення тестування учасники відразу бачать свої результати. До початку вторгнення кожну дисципліну складали в різні дні.

У цьому році вступники складатимуть три обов’язкових предмети – українську мову, математику та історію України. Торік було два. Четвертий предмет на вибір: біологія, фізика, хімія, географія, українська література, іноземні мови (англійська, французька, німецька та іспанська). На виконання завдань дається чотири години й 20 хвилин перерви.

Цьогорічна випускниця кропивницького ліцею Єлизавета Голик хоче стати акторкою. Вона зареєструвалась на тести, обов’язковий четвертий предмет у неї — українська література: "Це пов’язано з театром, текстами, віршами, піснями. Я хвилююся за свої знання. Тобто я не можу бути впевнена в собі на всі 100 відсотків. Я хвилююся, що тривога буде, треба буде чекати, можливо, ще раз його переписувати. Також я хвилююся за справність, наприклад, техніки, тому що моя подруга під час складання НМТ випадково щось натиснула, і вимкнула комп'ютер".

Щоб зареєструватися на мультипредметний тест, потрібно зайти на сайт Українського центру оцінювання якості освіти й створити персональний кабінет.

Для випускників поточного року обов’язкова довідка закладу освіти, на сайті Українського центру є її зразок, розповіла представниця Одеського центру оцінювання якості освіти Ліна Бутенко.

Випускники минулих років мають завантажити шкільний атестат.

Люди, які мають особливі потреби, повинні завантажити відповідну довідку про стан здоров'я. "Якщо ви потребуєте особливих умов проведення, регіональний центр тестування може їх створити", — сказала Ліна Бутенко.

Також треба завантажувати копії документів, які підтверджують зміну прізвища чи імені, якщо це відбулося.

Після завершення обробки документів через декілька днів на персональній сторінці з'явиться сертифікат. Якщо ви припустились помилок, працівники регіонального центру напишуть вам про це, для того, щоб довантажити документи або виправити помилки.

Після завершення реєстрації до 15 квітня можна буде внести зміни щодо предмета чи місця складання тесту.

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