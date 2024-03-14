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Стефанчук — про нібито тиск на нього з боку ОП: "Я ухвалюю рішення сам"
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Стефанчук — про нібито тиск на нього з боку ОП: "Я ухвалюю рішення сам"

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Стефанчук — про нібито тиск на нього з боку ОП: &quot;Я ухвалюю рішення сам&quot;
Фото: Олександр Магула/Суспільне

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук заперечив слова нардепа від фракції "Голос" Романа Костенка про те, що Офіс президента дає вказівки керівництву парламенту, кого відпускати у відрядження за кордон.

Про це спікер сказав у інтерв'ю Суспільному.

"Я, як голова ВРУ, всі свої рішення ухвалюю сам і несу за них персональну відповідальність. Якщо у нього (Костенка — Ред.) є інші докази — в будь-якому цивілізованому світі треба користуватися не плітками, а вирішувати це питання з конкретними доказами", — зазначив Стефанчук.

Раніше цього місяця Костенко повідомив, що не зміг поїхати на Мюнхенську безпекову конференцію, куди збирався, оскільки не отримав погодження свого відрядження з боку керівництва Ради.

Спікер стверджує, що у депутата не було запрошення на конференцію.

"У нього було запрошення на якийсь сніданок, який був при цій Мюнхенській конференції. Це ж абсолютно різні речі. Розумієте, їхати на захід та виступати з доповіддю — і їхати просто десь там от бути, де не приймаються ніякі рішення", — підкреслив очільник парламенту.

Стефанчук розповів, що щодо участі в Мюнхенській безпековій конференції у Раді була згода щодо представництва на рівні "2+2": двоє представників монобільшості та двоє — опозиції, відповідно до розміру фракції.

За словами голови ВРУ, з боку опозиції було по одному депутату від фракцій "Європейської солідарності" та "Батьківщини".

"Міжнародна діяльність парламенту є дуже важливою складовою парламентаризму. Що таке ефективність міжпарламентської діяльності? Це коли ти їдеш на захід, що пов'язаний з діяльністю парламенту, зі зрозумілими меседжами — і приїжджаєш з конкретними результатами", — вказав спікер.

Стефанчук додав: "Я особисто ніколи не їжджу кудись, якщо я не знаю, що я привезу звідти — чи резолюцію, чи підтримку України, чи питання зброї. В якихось інших "околовсяческих" заходах можу взяти участь і онлайн".

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