Депутати Рівненської міськради не проголосували за продаж земельної ділянки біля Палацу культури і спорту "Хімік". Проти був 21 депутат із 34 присутніх.

Це питання розглядали на сесії Рівнеради 14 березня.

Йдеться про земельну ділянку між вулицями Віталія Магеля, Кулика і Гудачика, Князя Острозького і Гурія Бухала, яка перебуває в користуванні Приватного акціонерного товариства "Рівнеазот". За неї підприємство сплачує приблизно мільйон гривень на рік податку.

Про те, що ПрАТ "Рівнеазот" має намір купити 13 гектарів міської землі, 23 січня повідомила у Facebook депутатка Рівнеради Галина Гульчинська.

"Рівнеазот" звернувся до міської ради з проханням продати йому землю, але профільна комісія відмовилася надавати підприємству право викупу.

На сесії це питання голосували двічі, бо до результатів першого — депутатка Світлана Марчук висловила недовіру.

Вдруге — рішення про продаж землі "Рівнеазоту" не підтримав ніхто з міських обранців. 21 проголосував проти, 11 — утрималися, двоє — не голосували.

Виконувач обов'язків міського голови Віктор Шакирзян прокоментував рішення депутатів так:

"Навіть деякі депутати десь випадково натиснули, то захотіли повернутись до голосування. Таким чином хочемо донести думку, що ми ціленаправлено хочемо зробити так, щоб допомогти громаді, а не позбавляти наше місто".

У проєкті рішення, яке не підтримали на сесії Рівнеради зазначено, що "Рівнеазот" хоче викупити 13 гектарів землі несільськогосподарського призначення для облаштування об'єктів культурно-просвітницького та спортивного призначення.

"Рівнеазот" хоче викупити 13 гектарів землі біля "Хіміка": що відомо

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