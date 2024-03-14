Вимкнення електропостачання у Дніпрі 15 березня: де не буде світла

У Дніпрі через проведення планових робіт 15 березня тимчасово припинять електропостачання на низці вулиць. Про це повідомляється на сайті міської ради.
З 08:00 до 17:00 у Дніпрі електроенергії не буде за такими адресами:
- вул. Бориса Мозолевського: 11, 13, 15;
- вул. Квартальна: 8, 11, 13, 17, 19-А, 25, 27, 29, 31, 37;
- вул. Інженерна: 2, 4, 6;
- вул. Казакевича: 1-4;
- вул. Козака Мамая: 30;
- вул. Михайла Максимовича: 2, 4, 6-9;
- просп. Богдана Хмельницького: 113, 115, 118-К, 119-133 (непарні).5
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