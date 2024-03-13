На тлі атак Росії по енергооб'єктах України, успішна масштабна ремонтна кампанія в енергетиці дозволила наростити темпи роботи вітчизняної промисловості. Зокрема українські підприємства під час нинішнього опалювального сезону збільшили споживання електроенергії на 23%.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

У відомстві поінформували, що за листопад — лютий 2023/2024 років, попри воєнні виклики, обсяги споживання електроенергії промисловістю склали близько 9,38 млрд кВт-год. Це на понад 23 % більше, ніж було спожито за аналогічний період минулого року (7,61 млрд кВт-год). Зокрема, у листопаді 2023 року зростання склало 25,75 % (до аналогічного періоду попереднього року), у грудні – 37,56 %, у січні 2024 року – 27,58 %, у лютому – 6,17 %.

"Розвиток промисловості та відповідно економіки неможливий без стабільної роботи енергосистеми. Це забезпечено насамперед завдяки масштабним ремонтам в енергетиці, які триватимуть і надалі, та нашим військовим, які захищають інфраструктуру від ворожих атак. Працюємо над тим, аби попри війну наші споживачі й надалі мали надійне та безперебійне електропостачання", – сказав глава Міненерго Герман Галущенко.

Також на майже 12% збільшилися і обсяги споживання електроенергії побутовими споживачами (12,64 млрд кВт-год проти 11,3 млрд кВт-год). Всього за листопад — лютий 2023/2024 вітчизняні енергогенеруючі підприємства виробили понад 41,53 млрд кВт-год електроенергії, що на 16 % перевищує обсяг виробництва під час опалювального сезону 2022/2023 року.

У відомстві зазначили, що понад половину цієї електроенергії виробили українські АЕС – 22,17 млрд кВт-год, що на 22 % більше, ніж було вироблено атомними станціями за цей же період минулого року. Крім цього покращила показники виробітку гідрогенерація, виробивши 4,16 млрд кВт-год, що на 7,5 % більше, ніж за аналогічний період 2022/2023 року, теплова генерація (виробила 13 млрд кВт-год, що на майже 10 % більше, ніж за попередній зимовий період) та генерація з відновлювальних джерел енергії (2,03 млрд кВт-год, що на 25 % більше, ніж під час опалювального сезону 2022/2023 року).

Наприкінці жовтня 2023 року голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький інформував, що у 2022-му Росія восени та взимку атакувала близько 70 великих енергетичних об'єктів України.