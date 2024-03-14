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У Британії обговорюють усунення Сунака з посади перед виборами — Bloomberg
ВЕЛИКА БРИТАНІЯРіші СунакСвітПолітика

У Британії обговорюють усунення Сунака з посади перед виборами — Bloomberg

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Ріші Сунак
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Фото: АР

В уряді Великої Британії обговорюють можливість замінити прем'єр-міністра Ріші Сунака на посаді глави уряду країни перед виборами до парламенту.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За їхніми словами, останніми днями міністри кабінету провели приватні дискусії, досліджуючи можливість того, що партія може бути змушена замінити Сунака до парламентських виборів у Великій Британії, які відбудуться цього року.

Джерела зазначили, що питання полягало в тому, чи допоможе тимчасовий лідер стримати сплеск підтримки опозиційної Лейбористської партії, якого багато хто побоюється.

Каталізатором переговорів стала низка політичних махінацій, які, здавалося, викрили нездатність Сунака ухвалювати швидкі політичні рішення, включно з оприлюдненням нових обіцянок зниження податків і суперечками щодо расистських висловлювань, нібито висловлених головним донором консерваторів.

За словами джерел, міністри, які беруть участь у дискусіях, продовжують підтримувати Сунака і не хочуть зміни керівництва зараз. Зазначається, що жоден суперник не має достатньої підтримки, щоб кинути виклик Сунаку, що підкріплює надії союзників, що прем’єр протримається до виборів, які, за його словами, ймовірно відбудуться у другій половині 2024 року.

Агентство зазначає, що за результатами опитувань консерватори відстають від лейбористів на більш ніж 20 пунктів.

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