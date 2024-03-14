У Мукачеві вручили державні нагороди сім’ям загиблих військових

У Мукачеві сім’ям загиблих військовослужбовців вручили ордени "За мужність" ІІІ ступеня.

Про це повідомив голова Мукачівської РВА Едгар Токар.

За його словами, за самовіддане виконання військового обов’язку президент України Володимир Зеленський нагородив орденами "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно) ще двох захисників:

молодшого сержанта 34-річного Едуарда Чупа, військовослужбовця 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, який загинув 7 червня 2023 року в Запорізькій області

рядового 24-річного Олександра Мельника, військовослужбовця 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, який загинув 30 серпня 2022 року у Херсонській області.

Фото: Едгар Токар | Facebook

"Пам’ятаємо кожного, хто до останнього подиху захищав Україну. Жодна відзнака не втамує біль втрати та не поверне близьку людину родині. Вічна слава Героям", — йдеться у повідомленні.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads