НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Зеленський обговорив з Шольцом оборонну співпрацю та передав пріоритетні потреби ЗСУ
ЗеленськийНІМЕЧЧИНАЗброяВторгнення Росії в УкраїнуПодіїСвітВійнаЗброя і технології

Зеленський обговорив з Шольцом оборонну співпрацю та передав пріоритетні потреби ЗСУ

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Зеленський обговорив з Шольцом оборонну співпрацю та передав пріоритетні потреби ЗСУ
Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зеленський подякував Шольцу і німецькому народові за "тривалу всебічну підтримку України та її фіксацію у двосторонній безпековій угоді".

Президент привітав затвердження ЄК проєкту переговорних рамок.

"Україна завершила виконання всіх 4 законодавчих кроків, визначених Європейською комісією у Пакеті розширення, що є підставою для схвалення переговорної рамки. Тепер крок за членами блоку. І якнайшвидша реакція продемонструє відданість курсу на вступ України до Євросоюзу", — підкреслив політик.

У ході дзвінка сторони також обговорили розвиток оборонної співпраці як на рівні держав, так і на рівні представників оборонно-промислового комплексу й локалізацію оборонного виробництва в Україні.

"Передав пріоритетні потреби українських захисників у бронетехніці, артилерії та ППО. Дякую Німеччині за приєднання до зусиль Чехії стосовно закупівлі артилерійських снарядів для України", — підкреслив Зеленський.

Окрім цього, вони обмінялися думками щодо результатів Конференції з підтримки України в Парижі 26 лютого та скоординували позиції напередодні зустрічі лідерів Веймарського трикутника у Берліні 15 березня.

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Мстислав Чернов, Оскар, 20 днів у Маріуполі
Disney перевипустить скорочену телеверсію "Оскар" з українським нагородженням Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Зеленський
Вступ України до Євросоюзу та "американський напрямок". Зеленський провів кілька нарад
Зеленський — про новий пакет допомоги від США: &quot;Ціную виконання наших домовленостей з Байденом&quot;
Зеленський — про новий пакет допомоги від США: "Ціную виконання наших домовленостей з Байденом"
Зеленський
На фронті є потрібна для України динаміка дій — Зеленський
Зеленський підписав законопроєкт про збереження репродуктивних клітин військових
Зеленський підписав законопроєкт про збереження репродуктивних клітин військових
На початок