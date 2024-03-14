Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зеленський подякував Шольцу і німецькому народові за "тривалу всебічну підтримку України та її фіксацію у двосторонній безпековій угоді".

Президент привітав затвердження ЄК проєкту переговорних рамок.

"Україна завершила виконання всіх 4 законодавчих кроків, визначених Європейською комісією у Пакеті розширення, що є підставою для схвалення переговорної рамки. Тепер крок за членами блоку. І якнайшвидша реакція продемонструє відданість курсу на вступ України до Євросоюзу", — підкреслив політик.

У ході дзвінка сторони також обговорили розвиток оборонної співпраці як на рівні держав, так і на рівні представників оборонно-промислового комплексу й локалізацію оборонного виробництва в Україні.

"Передав пріоритетні потреби українських захисників у бронетехніці, артилерії та ППО. Дякую Німеччині за приєднання до зусиль Чехії стосовно закупівлі артилерійських снарядів для України", — підкреслив Зеленський.

Окрім цього, вони обмінялися думками щодо результатів Конференції з підтримки України в Парижі 26 лютого та скоординували позиції напередодні зустрічі лідерів Веймарського трикутника у Берліні 15 березня.