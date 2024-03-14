НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Тернопільщині в останню дорогу провели захисника України Василя Короленка
Пам'ятьЗСУРегіони

На Тернопільщині в останню дорогу провели захисника України Василя Короленка

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Тернопільщині в останню дорогу провели захисника України Василя Короленка
Фото: Борщівська міська рада

На Тернопільщині в останню дорогу провели військовослужбовця Василя Короленка. Він був жителем села Вільховець Мельнице-Подільської громади. Тіло воїна зустріли 13 березня, — про це йдеться на сторінці громади у соцмережі.

"Люди зустрічали тіло полеглого бійця на колінах. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника Василя. Вічний спокій душі та слава воїну, який віддав життя за волю та незалежність України", — йдеться у повідомленні.

В останню дорогу провели захисника України Василя Короленка
В останню дорогу провели захисника України Василя Короленка. Фото: Борщівська міська рада

"Василь Короленко — 1974 року народження. Він став на захист незалежності та суверенітету України з перших днів війни з російським окупантом. Загинув 10 березня у селі Соболівка Куп'янського району Харківської області. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким померлого воїна", — написали на сторінці відділу Чортківського районного територіального центру комплектування.

В останню дорогу провели захисника України Василя Короленка
В останню дорогу провели захисника України Василя Короленка. Фото: Борщівська міська рада

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Мстислав Чернов, Оскар, 20 днів у Маріуполі
Disney перевипустить скорочену телеверсію "Оскар" з українським нагородженням Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
З квітами і лампадками: на Черкащині відкрили меморіальну дошку захиснику
З квітами і лампадками: на Черкащині відкрили меморіальну дошку захиснику
Двом воїнам з Хмельниччини відкрили пам'ятні дошки
Двом воїнам з Хмельниччини відкрили пам'ятні дошки
Розвідники 102 бригади нищать російську піхоту і техніку у пам'ять про полеглого командира Руслана Данка
Розвідники 102 бригади нищать російську піхоту і техніку у пам'ять про полеглого командира Руслана Данка
У Києві 24 учасників добровольчих батальйонів нагородили медалями Честь. Слава. Держава
У Києві учасникам добровольчих батальйонів вручили медалі "Честь. Слава. Держава"
На початок