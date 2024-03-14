На Тернопільщині в останню дорогу провели захисника України Василя Короленка

На Тернопільщині в останню дорогу провели військовослужбовця Василя Короленка. Він був жителем села Вільховець Мельнице-Подільської громади. Тіло воїна зустріли 13 березня, — про це йдеться на сторінці громади у соцмережі.

"Люди зустрічали тіло полеглого бійця на колінах. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисника Василя. Вічний спокій душі та слава воїну, який віддав життя за волю та незалежність України", — йдеться у повідомленні.

В останню дорогу провели захисника України Василя Короленка. Фото: Борщівська міська рада

"Василь Короленко — 1974 року народження. Він став на захист незалежності та суверенітету України з перших днів війни з російським окупантом. Загинув 10 березня у селі Соболівка Куп'янського району Харківської області. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким померлого воїна", — написали на сторінці відділу Чортківського районного територіального центру комплектування.