Таксі Uklon не возитиме пасажирів під час комендантської години

Від сьогодні, 14 березня, таксі Uklon не надаватиме послуги з перевезень під час комендантської години. Це стосується усіх міст, де діє сервіс. Рішення ухвалили після звернення патрульної поліції Києва.

Про це написав у своєму Facebook гендиректор компанії Сергій Гришков.

За його словами, перевізник прагне працювати у правовому полі, згідно законів України. 7 березня до компанії надійшло звернення від столичної патрульної поліції щодо розгляду можливості припинення надання послуг під час комендантської години. Як зазначив Гришков, це було перше звернення-рекомендація від правоохоронних органів і в компанії на нього відреагували.

Підсумком стало рішення про обмеження роботи сервісу в нічний час. Uklon здійснив відповідні технічні зміни в роботі платформи. Обмеження на виклик таксі під час комендантської години почнуть діяти в ніч із 14 на 15 березня. Вони поширяться на всі регіональні представництва Uklon, відповідно до періодів комендантської години кожної з областей.

У коментарях під постом Гришков так пояснив роботу сервісу під час комендантської години:

"Uklon є онлайн-платформою, а не службою таксі. Тобто, компанія надає доступ до онлайн-сервісу як пасажирам, так і водіям-партнерам. Чи працювати у комендантську годину — це вибір партнерів, які мають перепустку і можливість здійснювати перевезення вночі".

Очільник компанії також нагадав, що Uklon не припиняв роботу від початку повномасштабної війни, а в перші місяці, за його словами, вони були єдиним сервісом, який цілодобово евакуював людей, розвозив ліки, пальне та їжу. У нічний час основний напрямок для поїздок був — вокзали та лікарні, зауважив Гришков.

Що відомо про комендантську годину в Києві

У Києві створили комендатуру наприкінці березня 2022 року, аби забезпечити необхідні заходи під час введення комендантської години та встановлення режиму світломаскування.

Із 26 березня 2023 року комендантську годину в столиці скоротили. Вона діє щодня з 00:00 до 05:00. Робота закладів харчування та місці відпочинку була дозволена до 22:00.

У червні минулого року міський голова Києва звільнив керівника департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка, якого журналісти помітили у ресторані під час комендантської години.

Тогоріч улітку Національна ресторанна асоціація України звернулася до Ради оборони Києва із проханням продовжити час роботи закладів громадського харчування — до 23.00. Влада столиці погодилась надати такий дозвіл з 1 вересня 2023 року.

Журналіст УП на початку жовтня минулого року виявив, що один із київських ресторанів працює під час комендантської години. Після розголосу правоохоронці оштрафували адміністратора ресторану за порушення правил торгівлі алкоголем.

Наприкінці 2023 року правоохоронці Києва прозвітували, що зафіксували понад 41 тисячу випадків, коли громадяни перебували на вулиці під час комендантської години без відповідних дозволів.