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У Хмельницькому відключатимуть воду в боржників
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У Хмельницькому відключатимуть воду в боржників

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У Хмельницькому відключатимуть боржників від послуг водопостачання й водовідведення. Без води в домівках залишаться ті абоненти, які не платили понад три місяці й мають боргу більше як 200 гривень.

Про це розповіли у пресслужбі Хмельницькводоканалу.

У підприємстві назвали топ-10 будинків-боржників обласного центру, станом на березень 2024:

  • Львівське шосе 39/1 — 569123, 69 гривень.
  • Вулиця Проскурівське Підпілля 215 — 407205, 19 гривень.
  • Вулиця Лісогринівецька 4/1 — 376490, 69 гривень.
  • Вулиця Водопровідна 42/1 — 345212, 55 гривень.
  • Вулиця Лісогринівецька 16/1 — 338843, 35 гривень.
  • Проспект Миру 60/2 — 319589, 99 гривень.
  • Проспект Миру 80/2 — 296584, 65 гривень.
  • Проспект Миру 42 — 289190, 77 гривень.
  • Вулиця Гонгадзе 13/1 — 252330, 57 гривень.
  • Львівське шосе 43 — 250907, 03 гривень.

Як зазначили в пресслужбі Хмельницькводоканалу, повторне підключення боржників до систем водопостачання й водовідведення вартуватиме 1210,61 гривні.

Загалом, на кінець січня 2024 хмельничани заборгували за послуги водопостачання та водовідведення 70 мільйонів 100 тисяч гривень. За ці кошти підприємство могло б оновити обладнання, покращувати водопроводи та каналізації, додають в пресслужбі.

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