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На Львівщині зросла захворюваність на вірусний менінгіт
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На Львівщині зросла захворюваність на вірусний менінгіт

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На Львівщині зросла захворюваність на вірусний менінгіт
Зображення ілюстративне. Фото: Суспільне Львів

Впродовж останніх двох тижнів у Львівській обласній клінічній інфекційній лікарні фіксують зростання кількості пацієнтів, у яких діагностували вірусний (серозний) менінгіт. Станом на сьогодні, 14 березня, на лікуванні в медустанові перебувають 11 хворих, з них семеро — діти.

Про це Суспільному розповів директор лікарні Сергій Федоренко.

"Збільшення захворюваності спостерігаємо як серед дорослих, так і серед дітей. Віковий ценз дитячого населення — від кількох місяців до 12-13 років. З них — 5-7% це малюки до року. Дорослі — віком від 40 до 50 років, а впродовж останнього тижня маємо двох хворих — 30 і 35 років", — каже Сергій Федоренко.

Ріст захворювання, за словами лікаря, пов’язаний з тим, що весною знижується імунітет і людина стає більш сприятливою до дії вірусів.

"Починається хвороба із катаральних явищ: нежитю, легкого покашлювання, підвищення температури, а згодом в процес "втягуються" мозкові оболонки і виникають вірусні менінгіти", — пояснив медик.

Серозний менінгіт, як каже лікар, є досить небезпечний, однак в цілому протікає легше, ніж бактеріальний. Як правило, якщо імунна система організму функціонує нормально, хворі на цей тип менінгіту не обов’язково потребують особливого лікування та швидко одужують.

"Якщо немає супутніх хвороб, таких як цукровий діабет, бронхіальна астма, чи хвороби в анамнезі крові, то перебіг вірусних менінгітів є доброякісним, при наявності ж таких захворювань, недуга лікується важче та вимагає динамічного спостереження в лікаря невролога", — зазначає Сергій Федоренко.

Вірусний менінгіт може призводити до таких ускладнень як судоми, погіршення слуху, погіршення координації рухів, проблеми з пам'яттю.

"Не варто нехтувати будь-якими навіть легкими катаральними проявами зі сторони верхніх дихальних шляхів і при появі гострого болю голови впродовж певного періоду часу, негайно звертатись за кваліфікованою допомогою", — наголошує Федоренко.

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