Апеляційний суд змінив запобіжний захід для екскерівника Рівненського районного ТЦК Віталія Козачука на цілодобовий домашній арешт. Екскерівника обласного ТЦК Сергія Луцюка залишили під вартою. Обох викрило ДБР наприкінці липня на побитті військового і знущанні над ним.

Про це 14 березня повідомила речниця апеляційного суду Олена Кузьменко.

З її слів, чергову апеляцію розглядали 14 березня. Захисник обвинувачених подав скаргу на ухвалу місцевого суду і вимагав замість взяття під варту обрати цілодобовий домашній арешт.

Адвокат апелював до того, що зникли ризики, які існували на стадії досудового розслідування, скерування обвинувальних актів до суду, а також, що Віталій Козачук перерахував гроші на потреби ЗСУ.

На попередньому засіданні, що відбулося 7 лютого, адвокат під час розгляду апеляції зазначав, що у його клієнта в СІЗО погіршився стан здоров'я й він потребує якісного обстеження. Однак тоді суд залишив обвинуваченого під вартою.

Прокурор виступив проти задоволення апеляції та наполягав залишити підозрюваних до вироку суду під вартою, оскільки ризики, що стали підставою обрання запобіжного заходу не зникли.

Він зауважив, що колишніх керівників обласного і районного ТЦК та СП підозрюють у вчиненні тяжких й особливо тяжких злочинів. Перебуваючи на свободі, вони зможуть незаконно впливати на потерпілого, свідків чи інших учасників кримінального провадження, а також перешкоджати розслідуванню шляхом знищення, приховування чи спотворення доказів, важливих для прийняття об’єктивного й справедливого рішення, а також продовжити свою злочинну діяльність.

Рішення суду

Рівненський апеляційний суд відхилив скаргу захисника щодо екскерівника обласного ТЦК Сергія Луцюка та залишив без змін рішення суду першої інстанції — тримання під вартою на 60 діб, без визначення застави.

Щодо екскерівника районного ТЦК СП Віталія Козачука, суд обрав іншу позицію та частково задовольнив апеляцію захисту. Також обрав обвинуваченому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю та виконанням низки процесуальних обов’язків.

У чому підозрюють військових комісарів

У липні 2023 року ДБР викрили керівників Рівненського обласного та районного терцентрів комплектування та соціальної підтримки. Полковник і підполковник дізналися, що водій стрілецької роти однієї із військових частин планує доповісти про їхні порушення під час служби. Натомість керівники військкоматів вирішили цього не допустити та побили чоловіка. Побиття битою знімали на відео, змушували потерпілого ставати навколішки та вимолювати пробачення, повідомляли в ДБР.

У керівника районного ТЦК та СП вилучили вісім пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном, знаряддя для вживання наркотичних речовин, повідомили у пресслужбі.

Районного комісара затримали, йому оголосили підозру у незаконному зберіганні психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Керівнику обласного терцентру комплектування та соціальної підтримки оголосили про підозру в перевищенні службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Наприкінці жовтня 2023 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру екскерівнику Рівненського обласного терцентру комплектування та соціальної підтримки через незадекларовані статки на понад 46 мільйонів гривень. За даними слідства, частина нерухомості оформлена на його тітку.

"Він має будинок площею 280 кв. м у селі Поляниця у курортній зоні гірськолижного комплексу "Буковель". Також на сусідній ділянці посадовець займався будівництвом готелю у форматі розкішного "котеджного містечка" площею майже 500 кв. м. Дозвілля воєнком проводив на власній дачі площею 316 кв. м неподалік Яремче із домашнім більярдом та ставком, у якому розводив елітні види риби", — йдеться у повідомленні.

За даними ДБР, ця нерухомість за документами належить тітці-пенсіонерці посадовця та сторонній довіреній особі. Серед майна, яке належить посадовцю — три квартири загальною площею майже 200 кв. м в Івано-Франківську та два гаражних приміщення.

"На одній з адрес виявлено та вилучено квадрокоптер, що використовується бійцями на передовій. Його походження також буде вивчене у межах досудового розслідування. Причетність посадовця до нерухомості підтверджують його телефонні розмови та переписування. Чоловік приймав рішення щодо будівництва, вів перемовини про вартість тих чи інших об’єктів під час купівлі, домовлявся про оформлення паперів на підставних осіб", — інформувала пресслужба ДБР.

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