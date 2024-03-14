Тернополян навчали, як поводитися зі зброєю

Тернополян навчали, як правильно поводитися з автоматом. Це робили під час тренінгу "Здобуття фундаментальних вмінь та навичок користування зброєю". Захід відвідали 17 чоловіків і жінок. Про це розповів організатор навчань Олександр Кикта.

За його словами, тренінг для тернополян провів ветеран російсько-української війни Роман Мельник.

Тренінг із поводження зі зброєю. Суспільне Тернопіль

Навчання відбулися в одному з тирів Тернополя. Роман Мельник вчив учасників, порядку дій перед пострілом і як правильно тримати автомат.

"Коли ви кудись йдете, на якусь роботу з автоматом, то зрозуміло, що треба, щоб він у вас був у позиції готовності. Треба, щоб ви з тієї позиції могли швидко виставити його на будь-яке прицілювання і на перехід на коліно, лежачи, будь-які перехідні положення, чи просто коли треба кудись втікати, бігти, чи швидко рухатися".

Роман Мельник. Суспільне Тернопіль

Один із етапів двогодинного навчання — прицілювання. Цього вчилася тернополянка Лідія Оленюк.

"Була на стрільбах. Додаткові навички, я думаю, вони нікому не завадять".

Лідія Оленюк. Суспільне Тернопіль

Тернополянка Анастасія Скокова каже, раніше зброї в руках не тримала.

"Я хочу почувати себе в безпеці і знати, що я можу себе захистити. Якщо доведеться, то і свою родину".

Анастасія Скокова. Суспільне Тернопіль

Під час тренінгу поводження зі зброєю стрільби не передбачені, каже ветеран російсько-української війни Роман Мельник.

"До першого пострілу треба дожити. Це мають бути правильні тренування, навчання. Холостіння — це військовий термін, що означає набути нових навичок, знань і вмінь і тільки тоді доходити до першого пострілу, щоб випадково не наробити біди комусь хто поряд або собі".

Тренінг із поводження зі зброєю. Суспільне Тернопіль

Ці заняття в Тернополі організував "Центр готовності цивільних", розповів координатор центру Олександр Кикта. За його словами, зареєструватися на навчання можна було за донат на ЗСУ.

"У нас нема фіксованої суми, тобто ми завжди формулюємо, що це донат вільного внеску. Суми дуже сильно варіюються. На це навчання, можу сказати, було 15 гривень — найменша сума, і найбільша — поза тисячу гривень".