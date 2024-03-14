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Дорожчають овочі. Дешевшають яйця й одяг. Як змінюються ціни на Кіровоградщині
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Дорожчають овочі. Дешевшають яйця й одяг. Як змінюються ціни на Кіровоградщині

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Дорожчають овочі. Дешевшають яйця й одяг. Як змінюються ціни на Кіровоградщині
Кропивницький супермаркет. Фото ілюстративне: Суспільне Кропивницький

У Кіровоградській області ціни за лютий зросли на 0,3%. Найбільше в лютому подорожчали овочі. Подешевшали яйця, одяг і взуття. Така сама ситуація була і в січні.

Це інформація з офіційного сайту управління статистики в Кіровоградській області за лютий.

Продукти

У лютому подорожчали:

  • овочі — 7,2%
  • масло — 2,2%
  • безалкогольні напої — 1,7%
  • риба та продукти з риби — 1,4%
  • фрукти — 1%
  • м'ясо та м'ясопродукти — 0,5%

Також подорожчали макарони, оливкова олія, сметана і кондитерські вироби.

У лютому подешевшали:

  • яйця — 5,2%
  • цукор — 3,7%
  • сири — 3,7%
  • соняшникова олія — 1%
  • молоко — 0,9%
  • хліб — 0,2%

Також подешевшали кисломолочна продукція, мед, морозиво, сало, шоколад, маргарин, рис.

Непродовольчі товари

Найбільше в лютому подорожчало утримання та ремонт житла — 3,2%.

Подешевшали за місяць:

  • тверде паливо — 8,5%
  • одяг — 5%
  • взуття — 4,4%

Якщо порівнювати лютневі ціни з грудневими, то за два місяці також найбільше подорожчали овочі (на 23,4%). Яйця ж подешевшали на 16,8% і одяг та взуття (на понад 11%).

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