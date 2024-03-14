Дорожчають овочі. Дешевшають яйця й одяг. Як змінюються ціни на Кіровоградщині

У Кіровоградській області ціни за лютий зросли на 0,3%. Найбільше в лютому подорожчали овочі. Подешевшали яйця, одяг і взуття. Така сама ситуація була і в січні.
Це інформація з офіційного сайту управління статистики в Кіровоградській області за лютий.
Продукти
У лютому подорожчали:
- овочі — 7,2%
- масло — 2,2%
- безалкогольні напої — 1,7%
- риба та продукти з риби — 1,4%
- фрукти — 1%
- м'ясо та м'ясопродукти — 0,5%
Також подорожчали макарони, оливкова олія, сметана і кондитерські вироби.
У лютому подешевшали:
- яйця — 5,2%
- цукор — 3,7%
- сири — 3,7%
- соняшникова олія — 1%
- молоко — 0,9%
- хліб — 0,2%
Також подешевшали кисломолочна продукція, мед, морозиво, сало, шоколад, маргарин, рис.
Непродовольчі товари
Найбільше в лютому подорожчало утримання та ремонт житла — 3,2%.
Подешевшали за місяць:
- тверде паливо — 8,5%
- одяг — 5%
- взуття — 4,4%
Якщо порівнювати лютневі ціни з грудневими, то за два місяці також найбільше подорожчали овочі (на 23,4%). Яйця ж подешевшали на 16,8% і одяг та взуття (на понад 11%).