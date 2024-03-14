НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Збували зброю та наркотики: у Херсоні затримали злочинне угруповання
ПОЛІЦІЯКРИМІНАЛПРОКУРАТУРАРегіони

Збували зброю та наркотики: у Херсоні затримали злочинне угруповання

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Боєприпаси, поліція, злочинне угруповання у Херсоні
Боєприпаси, вилучені у членів злочинного угруповання під час обшуку, Херсон, березень 2024 р. Фото: Поліція Херсонської області/Telegram

Працівники карного розшуку та слідчі поліції Херсонської області викрили та затримали у Херсоні злочинне угруповання, яке займалося збутом автоматів, пістолетів, вибухових речовин та набоїв, а також амфетаміну та канабісу.

Про це в Telegram повідомила пресслужба поліції Херсонської області. Підозрюваних затримали, коли вони вчергове намагались збути боєприпаси — продали місцевому жителю 366 набоїв та гранату "РГД-5" за 3000 гривень, йдеться в повідомленні.

За даними поліції, до складу злочинної групи входило четверо чоловіків віком від 32 до 43 років. Усі вони раніше не судимі жителі Херсона.Чоловіки налагодили канал збуту канабісу та амфетаміну через Інтернет-месенджери, а деякі замовлення передавали при особистих зустрічах із клієнтами.

"Під час проведення обшуків поліцейські виявили та вилучили в них наркотичні засоби й гроші, а також зброю та набої. Загалом вилучено 69 пакетів типу zip-lock із кристалічною речовиною вагою 50 грамів, п'ять згортків із речовиною рослинного походження (канабіс) вагою 60 грамів, 200 набоїв до автоматичної зброї, п'ять гранат, пістолет, ваги", — йдеться в дописі.

Наразі слідчі й оперативники встановлюють канали надходження зброї та наркотичних засобів до злочинного угрупування. Затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. та ч. 1 ст. 263Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Кримінального кодексу України. Вони перебувають під вартою. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі, повідомила пресслужба поліції.

Раніше в прокуратурі повідомили, що на Херсонщині за колабораціонізм судитимуть окупаційного "голову Улянівської сільради" Скадовського району.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Дитину трьох років вдалося повернути з ТОТ на Запоріжжі
Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман
Київський метрополітен укладав багатомільйонні контракти з фірмами з оточення Брагінського
"Київський метрополітен" укладав контракти на сотні мільйонів гривень з оточенням екскерівника Брагінського — ЗМІ
США
Сенатор Грем заявив, що звернеться до адміністрації Байдена з проханням про визнання РФ державою-спонсором тероризму
ОПУ
Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії

Вибір редакції
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Дізнайтесь більше
У Запоріжжі виявили десять бойових гранат неподалік від навчального закладу
У Запоріжжі виявили пакунок з вибухонебезпечними предметами поблизу освітнього закладу
Привласнення коштів на закупівлях для ЗСУ, Одеса
Розтратили понад 368 тис. грн бюджетних коштів на закупівлі твердого палива для ЗСУ: в Одесі викрили угрупування
Завідувача сектора міського органу самоврядування у Запоріжжі судитимуть за хабар
Хабар за розміщення реклами: у Запоріжжі судитимуть завідувача сектора міського органу самоврядування
Наручники поліції
Експосадовицю міськради Херсона підозрюють у колабораціонізмі
На початок