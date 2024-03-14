Збували зброю та наркотики: у Херсоні затримали злочинне угруповання

Працівники карного розшуку та слідчі поліції Херсонської області викрили та затримали у Херсоні злочинне угруповання, яке займалося збутом автоматів, пістолетів, вибухових речовин та набоїв, а також амфетаміну та канабісу.

Про це в Telegram повідомила пресслужба поліції Херсонської області. Підозрюваних затримали, коли вони вчергове намагались збути боєприпаси — продали місцевому жителю 366 набоїв та гранату "РГД-5" за 3000 гривень, йдеться в повідомленні.

За даними поліції, до складу злочинної групи входило четверо чоловіків віком від 32 до 43 років. Усі вони раніше не судимі жителі Херсона.Чоловіки налагодили канал збуту канабісу та амфетаміну через Інтернет-месенджери, а деякі замовлення передавали при особистих зустрічах із клієнтами.

"Під час проведення обшуків поліцейські виявили та вилучили в них наркотичні засоби й гроші, а також зброю та набої. Загалом вилучено 69 пакетів типу zip-lock із кристалічною речовиною вагою 50 грамів, п'ять згортків із речовиною рослинного походження (канабіс) вагою 60 грамів, 200 набоїв до автоматичної зброї, п'ять гранат, пістолет, ваги", — йдеться в дописі.

Наразі слідчі й оперативники встановлюють канали надходження зброї та наркотичних засобів до злочинного угрупування. Затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Вони перебувають під вартою. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі, повідомила пресслужба поліції.

Раніше в прокуратурі повідомили, що на Херсонщині за колабораціонізм судитимуть окупаційного "голову Улянівської сільради" Скадовського району.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.