На Одещині затримали чоловіка, якого підозрюють у передачі грошей прикордоннику та організації незаконного переправлення призовника за кордон.

Про це 14 березня повідомили у Головному управлінні Нацполіції Одеської області та у Держприкордонній службі.

За даними слідства, житель Старокозацької сільської громади запропонував прикордоннику 1000 доларів за дозвіл його військовозобов'язаному знайомому виїхати до Молдови поза межами пунктів пропуску. Про цю пропозицію охоронець кордону повідомив свого керівника.

Чоловіка затримали після передачі прикордоннику грошей на околиці одного із сіл Старокозацької ОТГ. Після цього у поліції зʼясували, що за свої послуги затриманий отримав від призовника 500 доларів.

У ДПСУ уточнили, що чоловік пообіцяв за 1500 доларів забезпечити потрапляння призовника до Молдови.

"500 він планував залишити собі, а 1000 – витратити на "вирішення питання" з охоронцями кордону. Передати кошти вирішив у закинутій фермі, де його й спіймали "на гарячому", — йдеться у повідомленні.

Слідчі розпочали провадження за ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України та повідомили чоловіку про підозру. За це загрожує до девʼяти років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 175 200 гривень.

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