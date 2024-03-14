На вихідних киян запрошують на толоку біля ВДНГ

У суботу, 16 березня, проведуть толоку біля тимчасового притулку для тварин на території столичного ВДНГ.

Її організовує Київська міська лікарня ветеринарної медицини.

Киян запрошують допомогти прибрати навколо міського тимчасового притулку для тварин "Виставковий центр".

Початок толоки об 11:00 біля 16-го павільйону. У випадку повітряної тривоги учасники зможуть пройти в укриття, які знаходяться в павільйонах № 1, 5 та 13.

Міський тимчасовий притулок "Виставковий центр" створили 31 березня 2022 року. Від моменту його заснування вже прилаштували понад тисячу тварин.

Зокрема, в лютому 46 хвостиків отримали нових господарів. Наразі у притулку проживає 41 собака та 7 котів.

Що відомо про опіку над тваринами у столиці

У березні 2023 року Київська міська рада підтримала рішення про те, що громадські організації, які утримують притулки для тварин, матимуть фінансову підтримку зі столичного бюджету.

У тимчасовому притулку для тварин "Виставковий центр" проводили безкоштовний майстер-клас "Основи навчання собак". Господарям розповідали, як правильно та результативно навчити тварину виконувати команди в різних ситуаціях.

У Києві запровадили Telegram-бот "Твій вет Київ". Тут власники тварин зможуть отримати безплатну консультацію щодо утримання і лікування домашніх улюбленців.

Також у столиці створили новий сервіс "єКуточок" для власників домашніх тварин і зооволонтерів. Він допомагатиме в пошуку тимчасового притулку для хатніх улюбленців.

За перше півріччя 2023 року у Києві в нові домівки прилаштували 281 безпритульну тварину.