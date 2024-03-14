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У Києві п'яний чоловік стріляв у квартирі, щоб налякати стареньку матір
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У Києві п'яний чоловік стріляв у квартирі, щоб налякати стареньку матір

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У Києві п'яний чоловік стріляв у квартирі під час сварки з 87-річною матір'ю
Рушниця, знайдена на місці інциденту, Київ, березень 2024 р. Фото: Патрульна поліція Києва/Telegram

У столиці затримали киянина, який стріляв із рушниці у власній квартирі під час сварки з 87-річною матір'ю.

Про це інформує Telegram патрульна поліція Києва.

До правоохоронців у Дарницькому районі звернулася пенсіонерка, яка повідомила, що її син зчинив стрілянину в їхній квартирі. Чоловік зберігав удома рушницю і, за словами заявниці, зробив два постріли з неї в одній з кімнат. Інцидент стався під час словесного конфлікту сина з матір'ю.

Інспектори негайно прибули на місце та переконалися, що із жінкою все добре. У квартирі патрульні виявили нетверезого чоловіка, який удавав, що нічого не сталося. Однак інспектори побачили на ліжку рушницю з набоями та отвори, схожі на дірки від куль.

Порушника затримали і викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка надалі з'ясовуватиме всі обставини події.

Раніше в Києві патрульні затримали двох чоловіків, які посеред вулиці стріляли з пістолета. Порушники заявили, що знайшли зброю на смітнику.

На початку березня у Києві поліцейські затримали нетверезого чоловіка, який на балконі стріляв із травматичної зброї.

Також правоохоронці встановили молодиків з Київщини, які під час святкування дня народження вигукували чеченські гасла та стріляли у повітря.

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