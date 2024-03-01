Нетверезий чоловік стріляв з балкона столичної багатоповерхівки

У Києві нетверезий чоловік на балконі декілька разів вистрілив у повітря із травматичної зброї. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляє столична поліція.

Місцева жителька викликала правоохоронців, оскільки почула постріли з п'ятого поверху багатоповерхівки в Святошинському районі.

Ймовірним підозрюваним виявився киянин 1973 р.н., який перебував в стані алкогольного сп'яніння. Під час обшуку в його помешканні виявили пістолет, набої та стріляні гільзи а також пластикову банку з канабісом.

Фото: столична поліція

Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 296 ККУ — грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства. Йому загрожує до 5 років обмеження волі.