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Нетверезий чоловік стріляв з балкона столичної багатоповерхівки
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Нетверезий чоловік стріляв з балкона столичної багатоповерхівки

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Нетверезий чоловік стріляв з балкона столичної багатоповерхівки
Фото: столична поліція

У Києві нетверезий чоловік на балконі декілька разів вистрілив у повітря із травматичної зброї. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляє столична поліція.

Місцева жителька викликала правоохоронців, оскільки почула постріли з п'ятого поверху багатоповерхівки в Святошинському районі.

Ймовірним підозрюваним виявився киянин 1973 р.н., який перебував в стані алкогольного сп'яніння. Під час обшуку в його помешканні виявили пістолет, набої та стріляні гільзи а також пластикову банку з канабісом.

Нетверезий чоловік стріляв з балкона столичної багатоповерхівки
Фото: столична поліція

Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 296 ККУ — грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства. Йому загрожує до 5 років обмеження волі.

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