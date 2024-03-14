Понад 43 тисячі українців вже отримали 4 мільярди гривень на ремонт пошкоджених внаслідок війни домівок за урядовою програмою "єВідновлення".

Про це повідомили у Мінвідновлення України.

У відомстві також поінформували, що загалом від початку дії програми за компенсаціями пошкодженого житла звернулись трохи більш як 78,5 тисяч людей. Найбільше заяв надійшло з Харківської, Київської, Донецької, Миколаївської та Херсонської областей.

У Мінвідновлення додали, що державну компенсацію за повністю знищене житло (житлові сертифікати) вже отримали 4250 українців, а 1260 з них — вже придбали нові домівки.

"Середня сума одного житлового сертифіката — 1,8 млн. За цим типом державної допомоги найбільше людей звернулись з Харківської, Київської, Миколаївської, Чернігівської та Донецької областей", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про програму "єВідновлення"

23 лютого 2023 року Верховна рада ухвалила закон про створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від держави.

З травня 2023 року стартувала державна програма "єВідновлення", за якою українці, чиє житло постраждало через бойові дії, можуть отримати кошти на ремонт домівки. Для цього необхідно повідомити про пошкоджене майно в застосунку "Дія" і подати заяву про отримання фінансової допомоги.

Отримані кошти українці можуть витратити лише на відбудову власних домівок. А саме — на будівельні матеріали чи послуги підрядників, які можна оплатити в компаній, що є учасниками програми.

Послугу "єВідновлення" розроблено Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури спільно з Міністерством цифрової трансформації за підтримки проєкту USAID / UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS".

10 травня 2023 року Міністерство цифрової трансформації запустило у Дії послугу "єВідновлення". Українці можуть подати заяву на порталі та отримати кошти на ремонт житла, пошкодженого внаслідок російського вторгнення.

12 травня 2023 року уряд визначив, що максимальна сума допомоги, на яку зможуть претендувати українці, чиє житло отримало незначні пошкодження через повномасштабне вторгнення РФ, становить 200 тисяч гривень.