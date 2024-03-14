У 2024 році підрозділами ГУ ДСНС у Сумській області обстежено понад 10 гектарів земель сільськогосподарського призначення. 84,7 гектара залишаються неперевіреними — це території сільськогосподарських угідь, які розташовані в Березівській та Попівській сільських радах.

Лариса Кремезна — староста села Грабовське, яке розташоване за 200 метрів від російського кордону. За її словами, поля у господарстві заміновані і цього року посівної не буде.

"Посівна кампанія відбувалась у вересні минулого 2023 року — це посів озимих культур пшениці і певно у 2024 році весняної посівної не буде. А те що вже посіяно, там воно і залишиться, бо всі роботи у 5-кілометровій зоні заборонені", - пояснила Лариса Кремезна.

Фото: Суспільне Суми

Загальна площа територій, обстежена вибухотехніками на Сумщині за час повномасштабної війни 1 мільйон 300 тисяч гектарів, розповів речник ДСНС у Сумській області Олег Стрілка.

"Сюди входили і об’єкти критичної інфраструктури і сільгоспугіддя і житловий сектор. Щодо розмінування сільгоспугідь, ті завдання, які перед нами стояли, проведені. До нас надходили заявки від аграріїв, від органів місцевої влади. Працювали групи нетехнічного розмінування і цифра була понад 2500 тисяч гектарів", - пояснив Олег Стрілка.

Фото: Суспільне Суми

Аграрії наразі обробляють безпечні площі, втім розмінування земель сільгосппризначення триває, як розповів директор профільного департаменту Олександр Маслак.

"Обласною військовою адміністрацією затверджено план заходів, пов’язаних з обстеженням і очищенням, розмінуванням земель сільгосп призначення. Згідно з цим планом, підлягає до обстеження 84,7 гектара. Це території сільськогосподарських угідь, які розташовані в Березівській сільській раді та Попівській сільській раді. На сьогодні, підрозділами ГУ ДСНС у Сумській області обстежено понад 10 гектарів з визначених площ. Роботи в цьому напрямку тривають", - зазначив Олександр Маслак.

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