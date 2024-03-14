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У Кропивницькому лісопарк біля річки обгородили парканом. Чи законно
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У Кропивницькому лісопарк біля річки обгородили парканом. Чи законно

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У Кропивницькому лісопарк біля річки обгородили парканом. Чи законно
У лісопарку "Никанорівський", який належить громаді, з'явився новий власник. Фото: Суспільне Кропивницький

Лісопарк "Никанорівський", який розташований біля річки Сугоклія у Кропивницькому, належить громаді. У цьому році ділянку зареєстрували як приватну власність, на ній з'явився комплекс будівель, лісопарк огородили та виставили охорону, розповів під час засідання сесії міськради депутат Андрій Табалов. Він ініціював звернення до поліцейських, щоб з'ясувати законність цієї реєстрації. Депутати його підтримали.

Земельна ділянка розташована на березі річки Сугоклея
Земельна ділянка розташована на березі річки Сугоклея. Фото: Суспільне Кропивницький

Земельна ділянка площею чотири гектари розташована у прибережній смузі правого берега річки Сугоклія на вулиці Приміська від будинку №29 до 44. Раніше тут був дитячий табір "Орлятко". За словами Андрія Табалова, комплексною програмою розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в Кропивницькому на 2021-2025 роки цю земельну ділянку виділили для облаштування скверу. В листопаді 2022 року міська рада передала лісопарк "Никанорівський" на баланс комунального підприємства "Благоустрій". У цьому місці хотіли облаштувати сквер, розглядали варіант культурно-спортивного центру "Козацький Зимівник". Але підприємство "Благоустрій" не оформило право на постійне користування ділянкою.

"У 2023 році на цій ділянці з’являється комплекс будівель, – говорить Андрій Табалов, – які переходять у спадщину громадянину Димитровичу від його матері. Дані вносяться приватним нотаріусом в Єдиний державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Новий власник огороджує ділянку парканом, проводить туди електроенергію, виставляє озброєну охорону. Здійснюють самозахват майже 4 гектарів зеленої зони в нашому місті".
За парканом, який обгородив лісопарк у Кропивницькому, з'явився комплекс будівель
За парканом, який обгородив лісопарк у Кропивницькому, з'явився комплекс будівель. Фото: Суспільне Кропивницький

Минулого року був виготовлений новий технічний паспорт "Комплексу будівель та споруд громадського призначення", відповідно до якого на ділянці є комплекс нерухомості, йдеться у статті про цей об'єкт у виданні "Пульс".

  • Господарська будівля, загальною площею 36,5 кв.м;
  • харчоблок (незавершене будівництво 15%),
  • літній кінотеатр (незавершене будівництво 11%),
  • кафе (незавершене будівництво 18%),
  • літній будинок (незавершене будівництво 18%),
  • літній будинок (незавершене будівництво 11%),
  • літній будинок (незавершене будівництво 11%),
  • літній будинок (незавершене будівництво 11%),
  • літній будинок (незавершене будівництво 17%),
  • літній будинок (незавершене будівництво 11%),
  • літній будинок (незавершене будівництво 15%),
  • підвал,
  • адміністративна будівля (незавершене будівництво 11%),
  • службова будівля (незавершене будівництво 11%),
  • службова будівля (незавершене будівництво 18%),
  • убиральня (незавершене будівництво 11%),
  • убиральня (незавершене будівництво 11%),
  • вимощення,
  • №1 – огорожа, №2 – огорожа, №3 – водопровідний колодязь, №4 – топкова труба.
Ділянка лісопаркової зони у Кропивницькому, відповідно до реєстру, належить Сергію Димитровичу
Ділянка лісопаркової зони у Кропивницькому, відповідно до реєстру, належить Сергію Димитровичу. Фото: Суспільне Кропивницький

Андрій Табалов запропонував під час засідання сесії міськради:

  • звернутись до правоохоронних органів щодо законності речових прав Сергія Димитровича на комплекс будівель в лісопарку;
  • створити комісію з залученням громадськості та депутатів для дослідження наявності будівель, зареєстрованих в державному реєстрі речових прав;
  • у разі звернення Димитровича до міської ради з приводу оформлення земельної ділянки, підготувати відмову та винести її на засідання сесії міської ради;
  • зобов'язати комунальне підприємство “Благоустрій” виконати рішення №1368 від 15 листопада 2022 року та розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на прибережній смузі правого берега річки Сугоклея.

Запит Андрія Табалова підтримали 26 депутатів. Всього до складу ради входять 43 депутати.

Депутати Кропивницької міськради звернуться до поліції, щоб встановити законність реєстрації лісопарку "Никанорівський"
Депутати Кропивницької міськради звернуться до поліції, щоб встановити законність реєстрації лісопарку "Никанорівський". Фото: Суспільне Кропивницький

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