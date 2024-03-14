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Програма "Перший контакт": у Вінницькому центрі реабілітації допомагають людям з травмами хребта
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Програма "Перший контакт": у Вінницькому центрі реабілітації допомагають людям з травмами хребта

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Програма &quot;Перший контакт&quot;: у Вінницькому центрі реабілітації допомагають людям з травмами хребта
Фото: Вінницька міська рада

У Вінницькому центрі реабілітації "Гармонія" імені Раїси Панасюк реалізується програма "Перший контакт". Вона спрямована на підтримку та консультацію людей з травмами хребта або тих, хто має схожі за наслідками стани.

Про це розповіла директорка центру Олена Чорнобривенко.

Протягом минулого року центр надав 134 послуги в рамках програми "Перший контакт". Ініціаторами програми є ГО "Група активної реабілітації", яка впроваджує її в декількох областях України.

У березні 2023 року ГО "Група активної реабілітації" та центр реабілітації "Гармонія" уклали меморандум про співпрацю та реалізацію програми у Вінниці. Одним із ключових аспектів є можливість працевлаштування інструкторів, які самі мають досвід подібних травм.

За словами директорки центру, Олени Чорнобривенко, програма "Перший контакт" розпочинається ще до початку реабілітаційного процесу, коли інструктори активно допомагають пацієнтам адаптуватися до нових умов життя.

"Коли людина отримала травму хребта або схоже захворювання, до нас звертаються рідні чи лікарі, повідомляють про таку людину та звертаються по допомогу. Тож працювати інструктор починає ще в лікарні та зазвичай ще до встановлення інвалідності. Дуже важливо, щоб в такий складний для людини з травмою час поряд був той, хто може допомогти адаптуватися до нових умов життя, наприклад, обслуговувати себе в побуті, пересуватися на кріслі колісному. Важливо, щоб людина розуміла, що, попри травму, вона залишається повноправним членом суспільства", — зазначила Олена Чорнобривенко.

Програма включає в себе спектр консультацій з питань профілактики пролежнів, самообслуговування, підбору та володіння кріслом колісним, а також питань сексуального та репродуктивного здоров'я.

Один із інструкторів — Андрій Щербацький. За його словами, після успішного завершення програми пацієнти мають всі можливості для активного життя та соціальної адаптації.

"Людина, яка нещодавно отримала травму, може бути дезорієнтована. Вона не має досвіду, як користуватися кріслом колісним, як облаштувати свій побут, як пересуватися. А це дуже важливо, бо забезпечує успіх реабілітаційного періоду перші 2-3 місяці. Цей момент є вирішальним, людина має взяти максимум інформації і навичок, щоб, перебуваючи вже не в медзакладі, а вдома, вміти самостійно одягнутися, приготувати їжу, вийти в магазин, бути впевненим у своїх можливостях", — пояснив Андрій Щербацький.

Неабиякою частиною клієнтів центру торік стали військовослужбовці, які отримали травми спинного мозку.

"Військовому чи цивільному важливо дати розуміння, що після травми життя не зупиняється. Інструктор з першого контакту в такому випадку є психологом: треба бути відкритим і чесним, говорити на рівних. Тоді ми разом із клієнтом досягаємо успіху", – розповів Андрій Щербацький.

Послуги програми "Перший контакт" та інші можна отримати у центрі реабілітації "Гармонія" за адресою: м. Вінниця, вул. В. Винниченка, 5. Номер телефону для запису: (0432) 507-504.

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