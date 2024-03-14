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Росія у Придністров'ї надрукувала бюлетені для президентських виборів — віцепрем'єр Молдови
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Росія у Придністров'ї надрукувала бюлетені для президентських виборів — віцепрем'єр Молдови

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Молдова
Плакат "Придністров'я засновано, щоб жити!" на одній з вулиць в Тирасполі. Фото: УНІАН

У Молдові заявили, що Росія незаконно надрукувала у Придністров'ї бюлетені для так званих "виборів" президента РФ.

Про це сказав віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції Молдови Олег Серебрян, повідомляє Euractiv.

Він звинуватив Москву у порушенні закону, оскільки Росія вирішила відкрити шість виборчих дільниць у Придністров'ї, хоча за угодою, було дозволено роботу лише однієї, яка мала відкритися у посольстві РФ у Кишиневі.

"Ці бюлетені, швидше за все, були надруковані прямо там (у Придністров’ї — ред.), щоб не провозити їх через прикордонний пункт. Важко сказати, як би їх перевезли через кордон, адже кордони Молдови контролюються, і немає можливості законно ввезти або вивезти їх (бюлетені — ред.)", – припустив Серебрян перед засіданням уряду.

Раніше повідомлялось, що посла Росії в Кишиневі Олега Васнецова викликали на консультації до МЗС Молдови щодо відкриття виборчих дільниць у Придністров'ї. Зокрема йшлося про Тирасполь, Бендери, Рибниці та Григоріопіль.

Що відомо про підготовку на окупованих українських територіях до незаконного голосування на виборах президента РФ

На окупованих територіях, зокрема у Луганської області, окупаційна влада у лютому розпочала підготовку для проведення псевдоголосування. Воно триватиме декілька днів, буде можливість голосувати вдома, розповідав начальник Сєвєродонецької МВА Роман Власенко.

Крім того, в тих населених пунктах, де є інтернет, окупанти намагаються влаштувати онлайн голосування. Взяти участь у цих виборах можна буде не лише із російським, а й з українським паспортом.

Що відомо про вибори президента Росії

Вибори президента РФ відбудуться протягом трьох днів — з 15 по 17 березня 2024 року.

У грудні Центральна виборча комісія Росії ухвалила постанову про проведення президентських виборів в березні 2024 року на окупованих територіях України.

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