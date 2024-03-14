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Восени у Чернівцях вперше відбудеться Український урбаністичний форум: що відомо
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Восени у Чернівцях вперше відбудеться Український урбаністичний форум: що відомо

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Восени у Чернівцях вперше відбудеться Український урбаністичний форум: що відомо
Фото: Facebook/Український урбаністичний форум

13-14 вересня відбудеться Український урбаністичний форум — цьогоріч його вперше проведуть у Чернівцях. На ньому будуть обговорювати, як створювати справедливі та доступні міста та звернуть увагу на взаємодію суспільства та простору.

Про це повідомили на сторінці Українського урбаністичного форуму у Facebook.

Форум — це щорічна подія про розвиток і майбутнє українських міст, а також простір для нетворкінгу, обміну знаннями та пошуку сміливих рішень.

З 2018 року Український урбаністичний форум сприяє обміну досвідом та мережуванню активістів, дослідників та представників органів влади та усіх, хто зацікавлений у справедливому та сталому розвитку українських міст. Головна мета форуму — поглиблення дискусії щодо розвитку міст в Україні та посилення професійних і неформальних звʼязків у спільноті.

Торік форум відбувався у Вінниці. Впродовж двох днів у межах форуму відбувалися екскурсії, круглі столи, обговорення та воркшопи. Тема форуму у Вінниці мала назву "Спільний дім" — на заходах обговорювали доступ до житла в умовах повномасштабної війни та те, як житло пов'язане з іншими сферами міського розвитку. Зокрема серед заходів форуму був воркшоп про те, як залучити мешканців до спільного відновлення, а також воркшоп про досвід Нідерландів у створенні соціального житла.

Про головну тему шостого Українського урбаністичного форуму, який відбудеться у Чернівцях, організатори повідомлять згодом.

Що відомо про Український урбаністичний форум

  • Український Урбаністичний Форум організовує аналітичний центр Cedos за підтримки Heinrich-Böll-Stiftung Ukraine. Локальний партнер цьогорічного форуму — Чернівецька міська рада.

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