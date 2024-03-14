НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Львівщині 14 березня прощаються із чотирма військовослужбовцями
Вторгнення Росії в УкраїнуСМЕРТЬРегіони

На Львівщині 14 березня прощаються із чотирма військовослужбовцями

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Львівщині 14 березня прощаються із чотирма військовослужбовцями
Фото Романа Каймана, ілюстративне

На Львівщині 14 березня прощаються із чотирма військовослужбовцями. Володимир Черкалюк, Володимир Лемішка, Микола Костів та Ярослав Босий загинули на російсько-українській війні.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Володимир Черкалюк
Володимир Черкалюк. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Володимир Черкалюк – уродженець села Підгір‘я Золочівського району. Був гранатометником військової частини А4667. З 3 березня 2024 року вважався зниклим безвісти. Загинув в районі населеного пункту Богданівка Бахмутського району Донецької області. Воїну був 21 рік.

Володимир Лемішка
Володимир Лемішка. Фото: пресслужба Львівської ОВА

️Володимир Лемішка – народився та проживав у місті Винники. Брав участь у Революції Гідності. Із 2014 року займався створенням волонтерського центру для допомоги Збройним Силам України у Києві. Був старшим солдатом. Із початком повномасштабного вторгнення РФ став на захист Батьківщини до лав 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. За особисту мужність був нагороджений медаллю Міністерства оборони України "За поранення". Воїну було 46 років.

Микола Костів
Микола Костів. Фото: пресслужба Львівської ОВА

️Микола Костів – захисник з міста Рава-Руська. Воїн служив у військовій частині А0998, вважався зниклим безвісти з 4 вересня 2022 року.

Ярослав Босий
Ярослав Босий. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Ярослав Босий – житель села Семенівка Пустомитівської громади. Служив у військовій частині 2600. Загинув 12 березня 2024 року під час виконання бойового завдання. Йому було 44 роки.

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Вибори в РФ
Парламентарі 20 країн зробили заяву щодо "виборів" президента РФ на ТОТ України

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
На Сумщині 5 людей поранено через обстріли з боку РФ
На Сумщині 5 людей поранено через обстріли з боку РФ
Головні новини Харкова та області 14 березня: влучання по Харкову та передмістю, пожежі через підпал сухостою
Головні новини Харкова та області 14 березня: влучання по Харкову та передмістю, пожежі через підпал сухостою
Заяви Макрона про відправку військ в Україну є корисними — французький генерал
Заяви Макрона про відправку військ в Україну є корисними — французький генерал
Атака &quot;шахедів&quot; на Хмельниччину 14 березня: що відомо
Атака "шахедів" на Хмельниччину 14 березня: що відомо
На початок