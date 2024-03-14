На Львівщині 14 березня прощаються із чотирма військовослужбовцями. Володимир Черкалюк, Володимир Лемішка, Микола Костів та Ярослав Босий загинули на російсько-українській війні.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Володимир Черкалюк. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Володимир Черкалюк – уродженець села Підгір‘я Золочівського району. Був гранатометником військової частини А4667. З 3 березня 2024 року вважався зниклим безвісти. Загинув в районі населеного пункту Богданівка Бахмутського району Донецької області. Воїну був 21 рік.

Володимир Лемішка. Фото: пресслужба Львівської ОВА

️Володимир Лемішка – народився та проживав у місті Винники. Брав участь у Революції Гідності. Із 2014 року займався створенням волонтерського центру для допомоги Збройним Силам України у Києві. Був старшим солдатом. Із початком повномасштабного вторгнення РФ став на захист Батьківщини до лав 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. За особисту мужність був нагороджений медаллю Міністерства оборони України "За поранення". Воїну було 46 років.

Микола Костів. Фото: пресслужба Львівської ОВА

️Микола Костів – захисник з міста Рава-Руська. Воїн служив у військовій частині А0998, вважався зниклим безвісти з 4 вересня 2022 року.

Ярослав Босий. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Ярослав Босий – житель села Семенівка Пустомитівської громади. Служив у військовій частині 2600. Загинув 12 березня 2024 року під час виконання бойового завдання. Йому було 44 роки.