Станом на 14 березня, вже сьому добу поспіль Чорноморський флот Росії не виходить у Чорне море. Водночас в Азовському морі перебуває один російський корабель, який охороняє Кримський міст.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері "Суспільне. Студія".

"Фактично зараз ми не спостерігаємо вже сьому добу присутності російських окупаційних кораблів у нашому Чорному морі. Виконували вони вчора невеличке завдання, відновлювали там бонові загородження, але, знов таки, саме виходів у море зараз немає", — зазначив він.

Крім того, в Азовському морі перебуває один корабель для охорони Кримського мосту.

"Але це з півночі (корабель охороняє міст — ред.), з півдня — виходить так, що зараз там нікого немає", — уточнив Плетенчук.

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