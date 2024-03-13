Військово-партизанський рух "Атеш" з'ясував, що окупанти суттєво знизили кількість військових суден, що проходили через Керченську протоку. В районі Кримського мосту спостерігаються лише плавзасоби берегової оборони Чорноморського флоту РФ.
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Про це повідомляє "Атеш" на своєму каналі у Telegram.
"Наразі в районі мосту можна спостерігати виключно плавзасоби берегової оборони ЧФ РФ, які стоять на бойовому чергуванні для того, щоб убезпечити об'єкт від українських підводних дронів", — йдеться у повідомленні.
Партизани передали відповідну інформацію Силам оборони України.
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