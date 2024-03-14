Кримські партизани виявили ракетні склади в Севастополі

Військово-партизанський рух "Атеш" проник на склад ракетного озброєння біля аеродрому Бельбек в окупованому Севастополі, де виявив ракети, які використовується для обстрілу України.

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Про це повідомляє "Атеш" на своєму каналі у Telegram..

"За нашою інформацією, саме тут зберігаються ракети Р-73, Р-27, Р-37 та інше озброєння, яке використовується для нанесення ударів по мирних містах України", — йдеться у повідомленні.

Також партизани назвали координати ракетного складу окупантів: 44,6876475, 33,5817732.

Крім того, агенти руху помітили, що загарбники облаштували фальшиві склади для обману ЗЗСУ. Але "Атеш" про них відомо і всі дані про це вже передали "відповідним людям".

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