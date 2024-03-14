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Aqyarda qırım partizanları raketa yedeklerini taptılar
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Aqyarda qırım partizanları raketa yedeklerini taptılar

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Aqyarda qırım partizanları raketa yedeklerini taptılar
Belbek uçaq limanı rayonında raketa yedegi, işğal etilgen Aqyar. Фото: Telegram/Атеш

"Ateş" arbiy-partizan areketi, işğal etilgen Aqyardaki Belbek uçaq limanı yanında yerleşken raketa yedegine gizli şekilde kirdi. Anda, Ukrainağa ateş açmaq içün raketalar işlenip çıqarıla.

Öz Telegram kanalında "Ateş" bu aqqında haber berdi.

"Bilgilerimizge köre tamam anda, Ukrainanıñ tınç yaşağan şeerlerine ücüm etmek içün R-73, R-27, R-37 raketaları ve başqa silâ işlenip çıqarıla", — dep bildirildi.

Partizanlar işğalcilerniñ raketa yedeginiñ koordinatını da bildirdiler:44,6876475, 33,5817732.

Bundan ğayrı, areketniñ agentleri haber berdiler ki, USQni aldtamaq içün tecavuzcılar, sahte yedeklerni yarattılar. Amma "Ateş", olar aqqında bile ve "maqbul insanlar"ğa bilgiler berildi.

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