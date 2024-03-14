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У Херсоні внаслідок ранкової атаки РФ винила пожежа на автотранспортному підприємстві
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У Херсоні внаслідок ранкової атаки РФ винила пожежа на автотранспортному підприємстві

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Херсон, обстріл, пожежа
Херсон, згорілі автівки внаслідок ранкової атаки РФ. 14 березня 2024 рік. Фото: скрін з відео Олександр Прокудін/Telegram

Зранку 14 березня 2024 року армія РФ обстріляла автотранспортне підприємство у Херсоні. Винила пожежа.

Про це в Telegram повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його даними, автопідприємство у середмісті атакували з тимчасово окупованого лівого берега після 04:00.

"На території підприємства внаслідок влучання снарядів РФ виникла пожежа. Загорілись три легкові автівки, два автобуси ЛАЗ та один мікроавтобус. Кілька одиниць автотранспорту були пошкоджені. Загоряння гасили рятувальники упродовж чотирьох годин", — йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, російська армія упродовж доби 13 березня 2024 року обстріляла 9 населених пунктів Херсонської області. Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, газогін. Є влучання у припортову інфраструктуру та автотранспортне підприємство.

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