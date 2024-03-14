Зранку 14 березня 2024 року армія РФ обстріляла автотранспортне підприємство у Херсоні. Винила пожежа.

Про це в Telegram повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його даними, автопідприємство у середмісті атакували з тимчасово окупованого лівого берега після 04:00.

"На території підприємства внаслідок влучання снарядів РФ виникла пожежа. Загорілись три легкові автівки, два автобуси ЛАЗ та один мікроавтобус. Кілька одиниць автотранспорту були пошкоджені. Загоряння гасили рятувальники упродовж чотирьох годин", — йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, російська армія упродовж доби 13 березня 2024 року обстріляла 9 населених пунктів Херсонської області. Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, газогін. Є влучання у припортову інфраструктуру та автотранспортне підприємство.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.