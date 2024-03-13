Російська армія упродовж доби 13 березня 2024 року обстріляла 9 населених пунктів Херсонської області. Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, газогін. Є влучання у припортову інфраструктуру та автотранспортне підприємство.

Про це повідомив в Telegram начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Пошкоджені 8 багатоповерхівок, три приватні будинки та газогін. У Херсоні влучили у припортову інфраструктуру та автотранспортне підприємство. Загиблих та поранених немає", — йдеться у повідомленні.

За даними Прокудіна, під російським вогнем перебували Херсон, Михайлівка, Берислав, Степанівка, Садове, Антонівка, Білозерка, Понятівка та Качкарівка.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.