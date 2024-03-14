71-річний хмельничанин Володимир Бутенко пішов до війська добровольцем, щоб наблизити перемогу України. У війську він навчає артилеристів, бо, каже, має відповідну освіту і досвід.

У день українського добровольця підполковник у відставці Володимир Бутенко розповів свою історію повернення до війська через 30 років.

"Коли звільнявся з армії, я вже думав, що ніколи не одягну військову форму", — розповів Володимир Бутенко.

До війська підполковник у відставці, хмельничанин Володимир Бутенко повернувся через тридцять років. У 2022 в шістдесят дев’ять років, розповів, став добровольцем ЗСУ.

"Інакше не могло бути. Я сказав одразу, що не можна чекати, коли сюди прийде ворог, коли вони будуть нас копняками ганяти. Ми спроможні самі воювати та спроможні створювати опір".

Володимир Бутенко – офіцер у третьому поколінні. У сімдесятих роках закінчив Хмельницьке вище артилерійське командне училище. Служив до 1992 року, потім працював у журналістиці. У перший день повномасштабного російського вторгнення зволікати не став.

"24 лютого, коли я звертався у хмельницький військкомат, звичайно, там мені сказали: йди дід, ти нам не потрібний. Старий. Я і так це розумів".

69-річний Володимир Бутенко навчає артилеристів, 2022 рік. Фото: Володимир Бутенко

Навесні того ж року, дізнавшись про потребу в навчанні артилеристів, пішов до 23 окремого батальйону спецпризначення при президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького, де також служать його син, онук і зять.

"Спершу була теорія, далі ми їх навчали на місці практики, після того на полігонах".

У листопаді 2022 року разом із батальйоном вийшов на бойові позиції.

"Останній раз уже працювали десять місяців, не виходячи з бойових, це – Бахмут, Часів Яр, Дружківка".

Артилерії, каже Володимир Бутенко, потрібно постійно навчатися.Чоловік зробив власноруч довідник.

"У довідничку є всі дані, є інформація, як робити пристрілку, як готувати дані, як, знаючи цілі, координати своєї батареї, можна розрахувати дані, навіть не маючи приладів".

Довідник і секундомір – речі, з якими розповів Володимир Бутенко, не розлучається під час служби.

Секундомір Володимира Бутенка, якому вже 50 років, березень 2024 рік. Фото: Володимир Бутенко

"Секундоміру вже 50 років виповнюється. Я коли закінчив училище мені його подарували. І він пройшов усю службу зі мною, і навіть от на війні побував. Навіть працює".

Зі слів Володимира Бутенка, за два роки він підготував 180 артилеристів.

"Навчали з першого пострілу. Так воно і було, особливо в Бахмуті. З першого пострілу виконали завдання — зняли снайпера з багатоповерхівки".

У будь-якій справі, говорить Володимир Бутенко, важлива мотивація.

"Як я їм казав, що хлопці, я хочу, щоб стільки скільки вас поїхало, стільки та повернулися, щоб без втрат".

Минулого року за службу Володимир Бутенко отримав "Знак пошани".

"Як було сказано, за підготовку особового складу. За навчання і підготовку Збройних сил України".

У житті, каже офіцер, досяг усього чого хотів.

"Сад виріс, син у мене теж є, він – бойовий полковник, будинок я збудував".

Тепер, говорить, наближатиме спільну для українців мрію.

"Для України, звичайно, тільки перемоги. Нам інакше не можна".

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