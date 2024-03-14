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Російські війська з мінометів та реактивних систем залпового вогню обстріляли три прикордонні громади Чернігівщини
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Російські війська з мінометів та реактивних систем залпового вогню обстріляли три прикордонні громади Чернігівщини

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Російські війська з мінометів та реактивних систем залпового вогню обстріляли три прикордонні громади Чернігівщини
ФОТО: Суспільне Чернігів

За добу 13 березня росіяни обстріляли три громади на Чернігівщині. Вогонь вели з мінометів та реактивних систем залпового вогню.

Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

Новгород-Сіверська громада: сім вибухів, ймовірно, міномет 120 мм в район села Будо-Вороб’ївська.

Семенівська громада: чотири вибухи, ймовірно, міномет 120 мм в район села Костобобрів.

Сновська громада: 19 вибухів, ймовірно, РСЗВ в напрямку села Хрінівка.

Нагадаємо, 12 березня російські війська обстріляли 12 прикордонних сіл. В одному з них загорілась господарська будівля.

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