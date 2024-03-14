Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 79 бойових зіткнень з російським військом.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 14 березня.

"Загалом противник завдав 2 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Також вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 36 дронів типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 22 з цих ударних БпЛА було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Вільне, Велика Писарівка, Попівка, Олександрівка Сумської області; Вовчанськ Харківської області; Надія, Білогорівка Луганської області; Предтечине, Часів Яр, Нью-Йорк, Дружба, Олександропіль, Керамік, Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Максимільянівка, Новомихайлівка, Водяне, Максимівка, Нескучне, Старомайорське Донецької області; Роботине, Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка та Верхньокам’янське Донецької області.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 3 атаки противника в районах східніше Часового Яру, Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 20 атак окупантів у районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати армію РФ у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та південніше Золотої Ниви Донецької області, де вони 29 разів намагались прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку противник 7 разів атакував позиції ЗСУ в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку противник не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби було здійснено 2 марні штурми позицій Сил оборони.

Водночас ЗСУ продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці та виснажують їх вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну ракету.