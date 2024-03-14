У Данії хочуть призивати жінок на строкову службу в армії для ґендерної рівності

Уряд Данії планує запровадити обов'язкову військову службу для жінок. Нині вона має добровільний характер.

Про це заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, пише Еuractiv.

Відповідну заяву прем'єр-міністр Метте Фредеріксен зробила у рамках презентації плану, який передбачає збільшення видатків на оборону на 40 мільярдів данських крон упродовж наступних п'яти років.

Зазначається, що у такий спосіб Данія планує збільшити кількість молодих людей в армії.

Минулого року близько 4700 данців проходили військову службу – чверть із них жінки. За допомогою нового законопроєкту уряд Данії сподівається збільшити кількість призовників щонайменше до 5000 на рік.

"Ми пропонуємо повну гендерну рівність. Ми любимо хвалитися, що в Данії всі рівні. Але тільки данські чоловіки, наприклад, зобов'язані брати участь у Дні Збройних Сил. Жінки мають можливість зареєструватися і згодом стати призовниками. Але і тут є різниця в умовах. Чому має бути так? Ми не сумніваємося, що гендерна рівність сприятиме створенню більш сучасної та різнопланової оборони, яка відображатиме час, у якому ми живемо", — сказала прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Влада також планує збільшити термін термінової служби для чоловіків і жінок з чотирьох до одинадцяти місяців. Данія є членом НАТО та союзником України, якій надає військову допомогу.

Що відомо про призов жінок в арміях ЄС

Наразі жодна держава-член ЄС не має обов’язкової військової служби як для чоловіків, так і для жінок. Кілька держав-членів ЄС, такі як Греція, Австрія, Фінляндія, Литва та Естонія, зберігають обов’язкову військову службу для чоловіків.

Норвегія та Швеція найближче до гендерно нейтральної служби, оскільки всі громадяни старше певного віку повинні зареєструватися та з’явитися на службу, але процедури відбору часто призводять до того, що жінок призивають набагато менше, ніж чоловіків.

Тим часом у Греції консервативний уряд вперше розглядає можливість дозволити жінкам добровільну службу. Виступаючи з нагоди Міжнародного жіночого дня, міністр оборони Нікос Дендіас заявив, що трохи згодом оголосить про новий план модернізації збройних сил, натхненний фінською моделлю.