У Магаданській області РФ розбився гелікоптер Мі-8, двоє людей загинули

На території Магаданської області Росії зазнав аварії гелікоптер Мі-8 із двадцятьма пасажирами на борту. Щонайменше двоє із них загинули.
Про це пише агентство Интерфакс з посиланням на російські екстрені служби.
За даними агентства, гелікоптер упав у районі Кварцевої гори. Він перевозив 20 робітників однієї з місцевих копалень. Доля решти людей, які перебували на борту, невідома.
Серед основних версій катастрофи розглядаються технічна несправність та помилка пілотування у складних метеоумовах.
"За попередніми даними, під час вивезення вахтовиків у районі аварії були складні метеоумови, техніка могла не витримати, людський фактор також розглядається", — розповіли в екстрених службах.
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