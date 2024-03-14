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У Магаданській області РФ розбився гелікоптер Мі-8, двоє людей загинули
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У Магаданській області РФ розбився гелікоптер Мі-8, двоє людей загинули

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Російський вертоліт Мі-8
Гелікоптер Мі-8 здійснює політ. Ілюстративне фото: AP/Володимир Воронін

На території Магаданської області Росії зазнав аварії гелікоптер Мі-8 із двадцятьма пасажирами на борту. Щонайменше двоє із них загинули.

Про це пише агентство Интерфакс з посиланням на російські екстрені служби.

За даними агентства, гелікоптер упав у районі Кварцевої гори. Він перевозив 20 робітників однієї з місцевих копалень. Доля решти людей, які перебували на борту, невідома.

Серед основних версій катастрофи розглядаються технічна несправність та помилка пілотування у складних метеоумовах.

"За попередніми даними, під час вивезення вахтовиків у районі аварії були складні метеоумови, техніка могла не витримати, людський фактор також розглядається", — розповіли в екстрених службах.

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