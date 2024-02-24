У Міссісіпі розбився американський військовий гелікоптер: двоє загиблих

В американському штаті Міссісіпі зазнав катастрофи гелікоптер американської національної гвардії Apache AH-64. Як наслідок — загинули двоє військовослужбовців, які перебували на борту.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на заяву національної гвардії Міссісіпі.

Авіакатастрофа сталася приблизно о 14:00 за місцевим часом. Шериф округу Прентіс Ренді Толар повідомив телеканалу, що гелікоптер упав біля шосе неподалік баптистської церкви.

Губернатор штату Пан Рівз розповів, що аварія сталася під час «звичайного тренувального польоту».

"На жаль, обидва гвардійці, які перебували на борту, не вижили. Зараз на місці аварії працюють співробітники служби безпеки разом із місцевою владою", — написав губернатор Тейт Рівз у соцмережі X.

AH-64 Apache — гелікоптер американського виробництва. Він може бути оснащений 16 протитанковими ракетами Hellfire. Гелікоптери обладнані двигунами Rolls Royce, можуть розвивати швидкість близько 300 км/год та виявляти понад 250 потенційних цілей на відстані 16 км. Вартість одного Apache оцінюється приблизно $85,6 млн.