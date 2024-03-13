50 північнокорейських ракет Росія випустила по Україні за два роки повномасштабної війни

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська вдарили по території шести регіонів України 50 ракетами з КНДР. Один з випадків удару саме такою ракетою підтвердили у Харкові.

Про це під час брифінгу 14 лютого сказав керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

"Зараз в нашому регіоні офіційно зафіксовано один використання РФ північнокорейської ракети. Ми отримали висновки і національних, і міжнародних експертів. Ми отримали висновки, що 2 січня 2024 року ця ракета влучила поблизу будинку №1 по проспекту Незалежності", — сказав Фільчаков.

Також нині риває експертиза ще двох ракет, якими російські війська били по Харківщині. Ймовірно, вони також були виготовлені у КНДР.

"У нас є два випадки зафіксовано, де наші військові спеціалісти кажуть, що РФ ще двічі застосовували ці ракети. 7 лютого її було випущено по Слобідському району Харкова. Ми зараз очікуємо результати еспертизи, після якої можемо сказати, що є такі випадки", — сказав керівник облпрокуратури.