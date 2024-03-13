14 березня — 750 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Європарламент не погодив пропозицію Єврокомісії продовжити ще на один рік режим безмитного ввезення сільськогосподарської продукції з України до ЄС.
- Посли ЄС погодили надання додаткових 5 мільярдів євро на військову допомогу Україні.
- ГУР за допомогою дронів атакувало Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області РФ.
- Армія РФ завдала удару по Вовчанську на Харківщині.
50 північнокорейських ракет Росія випустила по Україні за два роки повномасштабної війни
Від початку повномасштабного вторгнення російські війська вдарили по території шести регіонів України 50 ракетами з КНДР. Один з випадків удару саме такою ракетою підтвердили у Харкові.
Про це під час брифінгу 14 лютого сказав керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.
"Зараз в нашому регіоні офіційно зафіксовано один використання РФ північнокорейської ракети. Ми отримали висновки і національних, і міжнародних експертів. Ми отримали висновки, що 2 січня 2024 року ця ракета влучила поблизу будинку №1 по проспекту Незалежності", — сказав Фільчаков.
Також нині риває експертиза ще двох ракет, якими російські війська били по Харківщині. Ймовірно, вони також були виготовлені у КНДР.
"У нас є два випадки зафіксовано, де наші військові спеціалісти кажуть, що РФ ще двічі застосовували ці ракети. 7 лютого її було випущено по Слобідському району Харкова. Ми зараз очікуємо результати еспертизи, після якої можемо сказати, що є такі випадки", — сказав керівник облпрокуратури.
На Хмельниччині чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного. В області оголошена повітряна тривога.
В Україні загалом понад 70 тисяч українців і українок відзначили державними нагородами — Зеленський
Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що станом на 14 березня загалом 73 тисячі 750 українців та українок відзначили державними нагородами.
"Кожен, хто свою власну волю спрямовує на захист усього народу, робить себе частиною великої історії України – нації та держави, які ніколи не зникнуть та відтепер, від цих років, завжди вмітимуть надихати світ. Я пишаюся всіма нашими людьми, які виборюють для України можливість нормально та вільно жити. Дякую кожному й кожній", — додав він.
На Вінниччині безпілотник влучив у житловий будинок: троє людей госпіталізовані, повідомив керівник ОВА Борзов. На місці працюють усі служби.
Останній пакет допомоги від США для України був "унікальним випадком" — Пентагон
Представниця Міноборони США Сабріна Сінгх назвала виділення Україні військового пакета на 300 мільйонів доларів 12 березня "унікальним випадком". Про це речниця повідомила під час брифінгу.
За словами Сінгх, Пентагон не зможе повторно надати схожу допомогу.
Представниця американського Міноборони підкреслила, що військова підтримка України пов'язана з необхідністю екстреної передачі зброї ЗСУ.
Болгарія відправила в Україну першу партію зі 100 обіцяних БТРів — міністр оборони
Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв оголосив про відправку в Україну 30 вагонів з бронетранспортерами, які були обіцяні раніше. Відповідну заяву посадовець зробив під час брифінгу, передає Novinite.
За словами Тагарєва, операція з транспортування машин розпочалася 29 січня, а перша колона із 30 вагонів вирушила 7 березня.
Міністр вказав, що загальна вартість пакета військової допомоги перевищила 170 тисяч болгарських левів (понад 94 тисячі доларів).
Також, коментуючи затримку в постачанні, посадовець вказав на логістичну складність та зазначив, що прискорення відправки було неможливим.
Швеція виділить 30 млн євро на ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України — міністр оборони
Швеція має намір підтримати ініціативу Чехії стосовно відправки сотень тисяч артилерійських боєприпасів Україні, виділивши 30 мільйонів євро. Про це повідомив шведський міністр оборони Пол Йонсон.
"Потреба у снарядах велика, особливо в артилерійських. Чехія визначила можливості для закупівлі великої кількості боєприпасів на світовому ринку для України. Стокгольм хоче підтримати Прагу", — сказав посадовець.
У МО Швеції зазначили, що уряд вирішив, що Управління оборонної техніки проведе перемовини й укласти угоду з відповідальним чеським органом.
Стокгольм планує підтримати ініціативу, виділивши 30 мільйонами євро.
На фронті зафіксовано 68 бойових зіткнень — Генштаб
Протягом доби на фронті зафіксовано 68 бойових зіткнень. Найгарячіше на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Війська РФ завдали 14 ракетних та 103 авіаційних удари, здійснили 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок російських атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.
Міноборони випробовує "плавучі бронежилети" для спецпідрозділів
Міноборони розпочало випробування спеціальних модульних бронежилетів для потреб військово-морських сил, понтонерів, сил спеціальних операцій, деяких спецпідрозділів десантно-штурмових військ. Про це повідомляє Military Media Center.
Наразі Міноборони випробовує два зразки плавучих модулів: українського та іноземного виробника. Особливість таких бронежилетів полягає в тому, що при контакті з водою спеціальний модуль реагує, і бронежилет спрацьовує як рятувальний.
Новий плавучий модуль розробляє Центральне управління розвитку супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. До його створення залучили як іноземних, так і вітчизняних розробників.
Зазначається, що плавучий модуль кріпиться до бронежилета і здатен витримувати вагу не лише військового, а й додаткового спорядження у 27 кілограмів.
"Завдання спеціального модульного бронежилета – вберегти життя військовослужбовців на воді. У випадку влучання снаряда поблизу з підрозділом, елемент плавучості автоматично спрацьовуватиме і підніматиме бійця на поверхню", — йдеться у повідомленні.
Зараз серед бійців, які тестували плавучі бронежилети, проводять опитування, аби врахувати їх побажання.
ЄС веде переговори про те, щоб ОПК отримував критично важливі матеріали — Bloomberg
Європейський союз намагається наростити свій оборонний потенціал після вторгнення Росії в Україну і після багатьох років недостатнього фінансування з боку держав-членів і обговорює шляхи пріоритетного доступу до критично важливих матеріалів для оборонної промисловості. Про це повідомляє Bloomberg.
За словами офіційного представника ЄС, знайомого з планами, президент Європейської ради Шарль Мішель планує використати саміт лідерів ЄС наступного тижня, щоб обговорити занепокоєння, висловлене оборонною промисловістю.
Серед них – створення механізму пріоритетності оборонної промисловості в конкуренції з цивільними товарами в разі дефіциту матеріалів та забезпечення довгострокових контрактів для оборонних компаній.
Агентство зазначає, що ЄС намагається наростити свій оборонний потенціал після вторгнення Росії в Україну та після років недофінансування з боку держав-членів. Війна між Ізраїлем та ХАМАСом, а також можливість повернення Дональда Трампа в Білий дім додають гостроти зусиллям ЄС посилити свою оборонну автономію.
11 березня Мішель зустрівся з представниками великих оборонних фірм. На зустрічі були присутні близько 10 керівників компаній, у тому числі генеральні директори Rheinmetall AG, Airbus SE, Milrem Robotics, Nammo AS, Nexter, Naviris і президент Saab AB. У зустрічі також взяли участь керівник промисловості ЄС Тьєррі Бретон і виконавчий директор Європейського оборонного агентства.
Однією з ключових вимог представників компаній було підвищення передбачуваності витрат на оборону за допомогою довгострокових державних контрактів. За їхніми словами, цей крок поліпшить виробничі потужності та готовність.
Крім того, компанії були стурбовані доступом до сировини, найважливіших мінералів та інших хімікатів, які необхідні для виробництва, кажуть люди.
Вони вважають, що має існувати механізм, який забезпечує доступ до цих матеріалів, оскільки цивільний сектор має пріоритет у разі виникнення вузьких місць.
Доступ до критично важливих матеріалів став серйозною проблемою для ЄС після пандемії. Крім того, чиновники побоюються, що Китай може використовувати як зброю своє домінування над деякими ключовими ресурсами.
Цей доступ став ще актуальнішим на тлі глобальної конкуренції за прискорення розвитку чистих і цифрових технологій.
Під час дискусії учасники також говорили про важливу роль, яку Європейський інвестиційний банк відіграватиме у збільшенні інвестицій в оборонну промисловість.
ЄІБ веде переговори про розширення визначення товарів подвійного призначення, щоб полегшити більше фінансування для компаній, включаючи інвестиції у компанії, які виробляють оборонну продукцію, і фінансування військової інфраструктури, яка не призначена виключно для військових цілей.
Учасники також закликали до кращої співпраці та більшої синергії між урядами та компаніями, за допомогою відповідного фінансування, гнучкості в регулюванні, скорочення бюрократії або вирішення різних національних стандартів, сказали джерела.
У Британії обговорюють усунення Сунака з посади перед виборами — Bloomberg
В уряді Великої Британії обговорюють можливість замінити прем'єр-міністра Ріші Сунака на посаді глави уряду країни перед виборами до парламенту. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.
За їхніми словами, останніми днями міністри кабінету провели приватні дискусії, досліджуючи можливість того, що партія може бути змушена замінити Сунака до парламентських виборів у Великій Британії, які відбудуться цього року.
Джерела зазначили, що питання полягало в тому, чи допоможе тимчасовий лідер стримати сплеск підтримки опозиційної Лейбористської партії, якого багато хто побоюється.
Каталізатором переговорів стала низка політичних махінацій, які, здавалося, викрили нездатність Сунака ухвалювати швидкі політичні рішення, включно з оприлюдненням нових обіцянок зниження податків і суперечками щодо расистських висловлювань, нібито висловлених головним донором консерваторів.
За словами джерел, міністри, які беруть участь у дискусіях, продовжують підтримувати Сунака і не хочуть зміни керівництва зараз. Зазначається, що жоден суперник не має достатньої підтримки, щоб кинути виклик Сунаку, що підкріплює надії союзників, що прем’єр протримається до виборів, які, за його словами, ймовірно відбудуться у другій половині 2024 року.
Агентство зазначає, що за результатами опитувань консерватори відстають від лейбористів на більш ніж 20 пунктів.
Бійці миколаївського 73-го центру ССО завдали удару по позиціях росіян на Херсонщині
У ході аеророзвідки оператори миколаївського 73-го морського центру Сил спеціальних операцій виявили та зупинили спробу російських військових замінувати водойми на Херсонщині. Про це повідомили у Силах спеціальних операцій ЗС України.
Під час ведення аеророзвідки оператори 73-го центру на південному напрямку виявили російський автомобіль та два човни. Також на місці перебував особовий склад противника.
Удар по селу Грозі: слідчі встановили, хто з місцевих передав братам Мамонам інформацію про поминки
Слідчі встановили жителів Грози, які передали підозрюваним у наведенні ракети на сільське кафе братам Мамонам інформацію, коли і де зберуться на поминки за полеглим військовим.
Про це під час брифінгу 14 березня сказав керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.
"Нам відомі особи з-поміж місцевих мешканців, які надавали підозрюваним братам інформацію. Після ракетного удару деякі з них надавали інформацію про масштаби удару. Вони не затримувалися, співпрацюють зі слідством, надають покази. Підстав для затримання немає", — сказав Фільчаков.
У коментарі Суспільному, керівник прокуратури уточнив, що близько п'яти людей передавали Мамонам інформацію, але робили це несвідомо, ому проходять у справі, як свідки.
Брати Мамони, перебуваючи на території РФ, спілкувалися зі своїми рідними. Запитували: що там в селі, ті відповідали, що будуть поминки, де, в який час. Серед загиблих були люди, які спілкувалися з Мамонами, передавали подробиці. Місцеві зрозуміли, що брати Мамони мають стосунок до удару, коли почали телефонувати своїм знайомим і запитувати про наслідки. Ці місцеві під час розмови зрозуміли, що Мамони були обізнані про час та місце поминок.
За його словами, слідчі також встановили, хто запустив "Іскандер" на цивільне кафе.
"Можу сказати, що нам відомо, з якої території випустили "Іскандер-М", який підрозділ здійснив обстріл Грози, відомо місце розташування підозрюваних на території РФ. Слідство працює. Запуск був з території РФ — за попередніми даними, ракетний удар був здійснений з Воронезької області", — сказав прокурор.
Внаслідок удару по кафе загинули 59 людей.
Зеленський обговорив з Шольцом оборонну співпрацю та передав пріоритетні потреби ЗСУ
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.
Зеленський подякував Шольцу і німецькому народові за "тривалу всебічну підтримку України та її фіксацію у двосторонній безпековій угоді".
Президент привітав затвердження Єврокомісією проєкту переговорних рамок.
"Україна завершила виконання всіх чотирьох законодавчих кроків, визначених ЄК у Пакеті розширення, що є підставою для схвалення переговорної рамки. Тепер крок за членами блоку. Якнайшвидша реакція партнерів продемонструє відданість курсу на вступ України до Європейського союзу", — зазначив політик.
У ході дзвінка сторони також обговорили розвиток оборонної співпраці як на рівні держав, так і на рівні представників оборонно-промислового комплексу й локалізацію оборонного виробництва в Україні.
"Передав пріоритетні потреби українських захисників у бронетехніці, артилерії та ППО. Дякую Німеччині за приєднання до зусиль Чехії щодо закупівлі артилерійських снарядів для України", — підкреслив Зеленський.
Наразі не видно передумов для застосування Росією ядерної зброї — гендиректор МАГАТЕ
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що, попри погрози російського президента Володимира Путіна, наразі немає ніяких передумов для застосування РФ ядерної зброї. Про це посадовець повідомив на пресконференції у Токіо 14 березня.
"Я не думаю, що на даний момент ми бачимо умови для застосування ядерної зброї, якщо говорити про війну в Україні. Зараз щонайменше", — сказав Гроссі.
Гендиректор МАГАТЕ зазначив, що у кожної ядерної держави є доктрина, яка передбачає, коли може бути застосована зброя масового знищення.
Посадовець також вказав на те, що п'ять членів Ради безпеки ООН, які за міжнародним правом є єдиними ядерними державами, заявили раніше, що війну із застосуванням зброї масового знищення не можна виграти й вона ніколи не повинна початися.
29 лютого Путін звернувся з посланням до Федеральних зборів. Під час промови керівник Кремля говорив про "повну готовність" ядерних сил та "наслідки залучення військових НАТО в Україні".
"Тільки жорсткі заходи можуть змінити цю ситуацію" — Коріков про окупацію ЗАЕС
Вчора, 13 березня, відбулася зустріч Головного держінспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олега Корікова з Головою Комісії ядерного регулювання США Крістофером Хенсоном. Під час цього обговорили низку питань, серед яких — ситуація на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).
Про це сьогодні, 14 березня, повідомили у Державній інспекції ядерного регулювання України.
Під час зустрічі Олег Коріков зазначив, що наразі на тимчасово окупованій ЗАЕС працює некваліфікований персонал, а територія станції перебуває під обстрілами з боку російських військових:
"Ми розуміємо, що якщо ЗАЕС не повернути під контроль України, то кількість експлуатаційних подій тільки збільшуватиметься і вони нестимуть потенційну загрозу виникнення аварій з радіаційними наслідками», — йдеться у повідомленні.
Парламентарі 20 країн зробили заяву щодо "виборів" президента РФ на ТОТ України
Очільники комітетів із закордонних справ 20 країн оприлюднили спільну заяву, у якій відкинули легітимність "виборів" президента РФ, проведених на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомив голова парламентського комітету із закордонних справ Литви Жигімантас Павільоніс у соцмережі Х.
Спільну заяву підписали голови комітетів із 20 країн – України, Латвії, Литви, Естонії, Люксембургу, Чехії, Німеччини, Молдови, Польщі, Ізраїлю, США, Ірландії, Італії, Ісландії, Румунії, Бельгії, Канади, Данії, Іспанії та Великої Британії.
Парламентарі наголосили, що Росія організувала "вибори", які збіглися з 10-ю річницею незаконної анексії Криму, "що є явною провокацією".
"Росія має намір поширити ці вибори на території, які вона окупувала та незаконно анексувала в Україні, що виглядає як спроба легітимізувати її тимчасову окупацію української території", — йдеться у заяві.
Голови комітетів наголосили, що проведення цих "виборів" на окупованих Росією українських територіях є грубим порушенням міжнародного права, принципів Статуту ООН, а також територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.
"Ми рішуче засуджуємо імперіалістичні дії Росії та її тяглу агресію проти України. Ми беззастережно відкидаємо легітимність виборів, які проводить Росія на окупованих українських територіях. Такі дії Росії на міжнародно визнаній території України є абсолютно нелегітимними та не будуть визнані міжнародною спільнотою", — йдеться у заяві.
Голови комітетів висловили солідарність з Україною та підтвердили її повну незалежність, суверенітет і територіальну цілісність у межах її визнаних міжнародних кордонів.
"Майбутні президентські вибори в Росії не будуть ані вільними, ані справедливими, вони будуть затьмарені всебічним придушенням опозиції та незалежних ЗМІ, а також повною відсутністю легітимних альтернатив, відсутністю міжнародного контролю, що призведе до результатів, позбавлених будь-якої подоби демократичної законності", — зазначили парламентарі.
На кордоні із Білоруссю на Волині будують фортифікаційні споруди
У північній частині Волині триває зведення оборонних рубежів і будівництво фортифікаційних споруд вздовж кордону із Білоруссю. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Усі роботи проводяться відповідно до нових проєктів Міноборони.
Зі слів Юрія Погуляйка, на кордоні наразі облаштовують протитанкові рови, монтують залізобетонні конструкції і зводять невибухові загородження.
Військову допомогу Україні підтримує понад дві третини громадян держав НАТО — Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що більшість громадян держав-союзниць підтримують військову допомогу для України.
Про це посадовець повідомив під час пресконференції з представлення підсумків 2023 року в Брюсселі 14 березня.
"Громадяни держав Альянсу виявляють потужну солідарність з українцями. По усьому НАТО понад дві третини людей хочуть, аби держави продовжували підтримувати Україну. Це має значення, тому що союзники по Альянсу надають 99% від усієї військової допомоги", — сказав Столтенберг.
Генсекретар НАТО зауважив, що впродовж 2023 року союзники "надавали безпрецедентний рівень підтримки", зокрема постачали:
- артилерійські боєприпаси;
- танки;
- бойові машини;
- патрульні кораблі;
- засоби ППО;
- гелікоптери;
- дрони;
- радари.
Окрім цього, вказав посадовець, уперше декілька союзників передали Україні далекобійні ракети, такі як британські Storm Shadow і французькі SCALP, а також держави Альянсу погодилися надіслати винищувачі F-16.
Столтенберг додав, що військова допомога, яка вже надана Україні, є безпрецедентною, але союзники мають наростити зусилля й постачати більше озброєння та боєприпасів.
"Це критичний момент. Було б великою історичною помилкою дозволити Путіну перемогти. Ми не можемо дозволити тоталітарним лідерам досягати бажаного з використанням сили. Це було б небезпечно для всіх нас", — підсумував генсекретар.
За час повномасштабного вторгнення Росія завдала шкоди довкіллю Запорізької області на понад 125 млн — екоінспекція
У період з 24 лютого 2022 року внаслідок збройної агресії РФ довкілля Запорізької області зазнало шкоди на суму в понад 125 млн грн. Зокрема встановлено 151 випадок забруднення атмосферного повітря викидами речовин через російські обстріли та пожежі.
Про це сьогодні, 14 березня, повідомили в Держекоінспекції Південного округу.
"У період з 24.лютого 2022 та станом на березень цього року, інспекторами розраховані збитки по 151 факту викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря внаслідок обстрілів та пожеж, пов'язаних з воєнним станом в Запорізькій області", — йдеться в повідомленні.
Згідно з підрахунками фахівців, загальна сума збитків завданих довкіллю області внаслідок забруднення атмосферного повітря складає 125, 5 млн грн.
Екоінспекція проводжує збір даних, моніторинг та документування шкоди довкіллю регіону з метою долучення отриманої інформації до кримінальних проваджень.
Почалася ротація підрозділів ЗСУ, які тривалий час перебувають на передовій — Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поінформував, що в українській армії почалася ротація частин та підрозділів, які перебувають на передовій вже тривалий час. За його словами, це позитивно вплине на морально-психологічний стан бійців.
Про це Олександр Сирський написав у Telegram.
Головком ЗСУ розповів, що продовжив роботу в бригадах, які тримають оборону на Запорізькому напрямку і підкреслив, що оперативна обстановка в цьому районі знаходиться "під нашим контролем".
Водночас Сирський сказав, що російські окупанти продовжують атакувати позиції Сил оборони у районах Роботиного та Вербового, але без "особливого успіху".
"Бойові дії характеризуються численним застосуванням дронів всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів. За таких обставин безпілотні системи поступово стають основною ударною зброєю сухопутних підрозділів у загальновійськовому бою. У таких умовах надійний захист наших військовослужбовців можуть забезпечити тільки сучасні та потужні засоби РЕБ, роль та значення яких постійно зростає", — констатував він.
Але, за словами Сирського є й "позитивні" моменти — попри доволі складну обстановку на всій лінії фронту, наразі вдалося запустити ротацію та заміни частин і підрозділів ЗСУ, які тривалий час виконують бойові завдання на передньому краї.
"Це дозволить стабілізувати обстановку і позитивно вплине на морально-психологічний стан наших воїнів. В ході роботи прийняв всі необхідні рішення для підвищення бойових спроможностей наших бригад", — додав головком ЗСУ.
РФ вдарила ракетою С-300 по Харківському району, повідомив очільник ОВА Синєгубов.
У Харківській області пролунав вибух, повідомляють наші кореспонденти.
Харків — під ракетним ударом, повідомив міський голова Ігор Терехов.
У Сумах було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Повітряна тривога в області не огошена.
РФ обстрілює Нікополь: є поранені
Російські військові від ранку обстрілюють Нікополь на Дніпропетровщині. Щонайменше п'ятеро людей отримали поранення, зокрема семирічний хлопчик. У місті пошкоджені кілька багатоповерхівок та міська інфраструктура, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
У Києві та нихці областей — відбій повітряної тривоги.
У Києві та всіх областх — повітряна тривога.
Зафіксовано зліт МіГ-31К, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
У Харкові чутно вибух, ймовірно — за межами міста, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Харківській та низці інших областей оголошена повітряна тривога.
Опубліковане легіоном "Свобода Росії" відео "з Тьоткіного" зняте в селі на Сумщині
Телеграм-канал легіону "Свобода Росії" в середу вранці опублікував відео "зі звільненої частини Тьоткіного" Курської області, анонсувавши рейд углиб селища. Водночас дослідники ініціативи GeoConfirmed дослідили, що зйомка велася у прикордонному українському селі Рижівка, за 300 метрів від російського кордону.
Нам у коментарі представник легіону сказав, що відео було записане напередодні "штурму Тьоткіного". Водночас надати відео з російської території — відмовляються, щоб "не навести ворожий вогонь".
Голова штабу РДК Олександр "Фортуна" у коментарі Суспільному переконує, що бойові дії біля Тьоткіного проводились і продовжуються.
Тьоткіне розташоване безпосередньо на кордоні Росії з Україною (Сумська область).
У Сумах з-під завалів дістали тіло чоловіка
14 березня у Сумах з-під завалів п'ятиповерхівки, куди минулої ночі влучив російський дрон, дістали тіло чоловіка. Кількість загиблих зросла до трьох людей.
Роботи на місці влучання російського безпілотника відновили о 6:00. Наразі відомо про 14 людей, які отримали поранення, зазначили в Сумській МВА.
"Укрпошта" та DHL Global Match стали партнерами
"Укрпошта" стала партнером британського підрозділу компанії DHL Global Match у сфері транспортних послуг та перевезення відправлень.
Про це пресслужба національного поштового оператора повідомила у Facebook.
"Працюємо нон-стоп над створенням нових можливостей для українських підприємців на міжнародних ринках. Оголошуємо про важливий здобуток — партнерство з DHL Global Match. Тепер надсилати за кордон ще надійніше та швидше. Особливо варто наголосити про переваги для українських експортерів, які продають у великій кількості свої товари на міжнародних маркетплейсах", — йдеться у повідомленні.
В "Укрпошті" додали, що наразі співробітництво поширюється на США, Канаду та Австралію, а в перспективі — країни Азії.
"Так українські підприємці матимуть більшу впевненість у стабільних термінах доставки, адже DHL Global Match — це глобальна компанія, яка оперує і власним флотом літаків DHL Aviation та використовує партнерські авіалінії для виконання замовлень", — пояснили там.
DHL Global Match (Велика Британія) — спеціалізований підрозділ найбільшого у світі поштового та логістичного концерну DHL Deutsche Post (Німеччина).
Ле Пен висловила підтримку України, але утрималась від голосування за безпекову угоду
Лідерка французької партії "Національне об’єднання", яка є однією з найбільш проросійських політиків країни, Марін Ле Пен, несподівано підтримала Україну. За її словами, французи зобов'язані "висловити повагу українській нації".
Про підтримку Україні політикиня заявила під час виступу в Національній асамблеї.
"Українській нації ми зобов'язані висловити нашу повагу і нашу підтримку. Напавши на Україну, Росія спровокувала війну на порозі Євросоюзу і найдраматичнішу за останні 20 років геополітичну кризу", — сказала Ле Пен.
Вона додала, що війна Росії проти України "неминуче закінчиться переговорами". За її словами, мета Франції та її союзників має полягати в тому, щоб, "коли прийде час, Україна опинилася в найбільш сприятливій ситуації для відновлення своєї територіальної цілісності".
Попри підтримку України, члени партії "Національне об'єднання" та Марін Ле Пен утрималися від голосування за угоду про безпеку, укладену між Україною та Францією в лютому цього року.
"Заради безпеки Франції ми не можемо дотримуватися умов, які ви висунули в цій угоді, але щоб продемонструвати нашу підтримку України, і лише для цього ми будемо задоволені утриманням", — заявила Ле Пен.
За добу армія РФ втратила 970 солдатів на війні в Україні — Генштаб
Станом на ранок 14 березня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 427 840 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 970 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків ‒ 6757 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12938 (+17) од,
- артилерійських систем – 10565 (+11) од,
- РСЗВ – 1017 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 717 (+2) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8220 (+15),
- крилаті ракети ‒ 1920 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13959 (+27) од,
- спеціальна техніка ‒ 1708 (+9)
Дані уточнюються.
Генштаб: Протягом минулої доби на фронті відбулося 79 бойових зіткнень з армією РФ
Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 79 бойових зіткнень з російським військом.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 14 березня.
"Загалом противник завдав 2 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Також вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 36 дронів типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 22 з цих ударних БпЛА було знищено.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Вільне, Велика Писарівка, Попівка, Олександрівка Сумської області; Вовчанськ Харківської області; Надія, Білогорівка Луганської області; Предтечине, Часів Яр, Нью-Йорк, Дружба, Олександропіль, Керамік, Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Максимільянівка, Новомихайлівка, Водяне, Максимівка, Нескучне, Старомайорське Донецької області; Роботине, Мала Токмачка Запорізької області.
Під артилерійським вогнем були близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Яка ситуація на фронті
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка та Верхньокам’янське Донецької області.
На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 3 атаки противника в районах східніше Часового Яру, Богданівки та Кліщіївки Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 20 атак окупантів у районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати армію РФ у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та південніше Золотої Ниви Донецької області, де вони 29 разів намагались прорвати оборону.
На Оріхівському напрямку противник 7 разів атакував позиції ЗСУ в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку противник не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби було здійснено 2 марні штурми позицій Сил оборони.
Водночас ЗСУ продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці та виснажують їх вздовж всієї лінії фронту.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну ракету.
На Херсонщині російська ДРГ на човні намагалася підійти до правого берега
Минулої ночі на Херсонщині російська диверсійно-розвідувальна група на човні намагалася підійти до правого берега в районі Антонівського мосту.
Про це повідомили у Силах оборони півдня України.
Під вогнем Сил оборони України російських окупантів знищено.
Над Бєлгородською та Курською областями РФ збито та перехоплено 14 безпілотників
Російські засоби протиповітряної оборони РФ перехопили чи знищили 11 безпілотників над Бєлгородською областю та три — над Курською.
Про це повідомило Міноборони РФ.
Про постраждалих та руйнування не повідомляється.
Спробу атаки було здійснено в ніч на 14 березня. Використовувалися БПЛА літакового типу. У нападі РФ традиційно звинуватила Україну.
Армія РФ завдала ударів ракетою С-300 по Харкову
Армія РФ завдала ударів ракетою С-300 по Шевченківському району Харкова.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Попередньо, без постраждалих. Є пошкодження нежитлових цивільних приміщень.
На Сумщині внаслідок атак "шахедів" є влучання у цивільну інфраструктуру
На Сумщині внаслідок атак "шахедів" є влучання у цивільну інфраструктуру у чотирьох містах: у Сумах, Шостці, Тростянці та Білопіллі.
Про це повідомили в Сумській ОВА.
На місцях працюють аварійно-рятувальні служби. Наслідки ударів уточнюють.
Київ — відбій повітряної тривоги.
У Києві — відбій повітряної тривоги.
У Києві та низці областей — повітряна тривога
У Києві — повітряна тривога, повідомили в КМДА.
У Харкові пролунав вибух
У Харкові пролунав вибух, повідомив міський голова Ігор Терехов.
У регіоні оголошена повітряна тривога.
У Харкові "шахед" впав у середмісті
У Харкові "шахед" впав у середмісті в районі приватних будинків.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
За його даними, люди не постраждали.
Кая Каллас відмовилася гарантувати, що Сили оборони Естонії не будуть направлені в Україну
Прем'єрка Естонії Кая Каллас під час засідання парламенту на запитання депутатів відмовилася гарантувати, що війська країни не втручатимуться у російсько-українську війну.
Про це повідомляє естонський суспільний мовник ERR.
"Я не даю таких обіцянок, бо обставини можуть змінитися. За вашою інтерпретацією, здається, що втручанням може бути будь-що. Наша військова допомога Україні також може бути розцінена Росією як втручання, тому що ми дуже хочемо, щоб Україна перемогла, ми дуже хочемо, щоб Росія програла", — сказала прем'єрка.
Каллас також відповіла на запитання, чи уряд має плани направити війська на територію України. За її словами, на цей час відправлення військ в Україну не обговорювалося.
WSJ: в Австралії США налагоджують перше іноземне виробництво далекобійних ракет для HIMARS
Сполучені Штати хочуть відкрити в Австралії перший завод за кордоном з виробництва керованих далекобійних ракет GMLRS для реактивних систем залпового вогню HIMARS, щоб відправляти в Україну.
Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на американських та австралійських чиновників.
Ракети GMLRS виготовляє американська компанія Lockheed Martin. Вони оснащені супутниковою системою наведення та можуть вражати цілі до 80 км.
Зазначається, що оборонна промисловість США не може задовольнити попит та швидко поповнити запаси боєприпасів. Компанія Lockheed планує найняти шість австралійських інженерів для навчання виробництва, уточнює WSJ.
Австрія висилає двох російських дипломатів
Австрія оголосила двох російських дипломатів персонами нон ґрата через дії, несумісні з їхнім дипломатичним статусом.
Про це йдеться у заяві австрійського МЗС.
Зазначається, що дипломати мають залишити територію Австрії упродовж тижня, тобто до кінця 19 березня 2024 року.
З урахуванням оголошеного сьогодні, 13 березня, рішення МЗС Австрії кількість російських дипломатів, яких зобов'язали залишити країну з літа 2020 року, досягла 11.