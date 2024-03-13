Посли Європейського Союзу схвалили реформування Європейського фонду миру, що передбачає виділення 5 мільярдів євро на закупівлю зброї для України у 2024 році.

Про це повідомило бельгійське головування Ради ЄС.

"Європейський Союз як і раніше рішуче надає тривалу підтримку Україні і гарантує, що країна отримає необхідне військове обладнання для захисту", — йдеться у повідомленні.

Передбачається, що кошти зокрема підуть на закупівлю зброї європейського виробництва для України. Не виключається також і купівля зброї з третіх країн.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував державам-членам ЄС за згоду збільшити фінансову стелю Європейського фонду миру на 5 мільярдів євро для додаткової військової підтримки України.

"Це ще одна потужна і своєчасна демонстрація європейської єдності та рішучості в досягненні нашої спільної перемоги. Ми з нетерпінням очікуємо ухвалення остаточного рішення на наступному засіданні Ради ЄС із закордонних справ", — написав він.

Раніше, 3 лютого, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз, можливо, вже протягом кількох наступних днів зможе створити фонд допомоги для України в рамках Європейського фонду миру.