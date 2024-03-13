Сезон продажу цибулі-саджанки: ціни й сорти на тернопільському ринку

На тернопільському ринку продають ранню і пізню цибулю-саджанку.

Продавці повідомили кореспондентам Суспільного, що на прилавках цьогоріч переважають нідерландські сорти.

Цибуля-саджанка на тернопільському ринку. Фото: Суспільне Тернопіль

За їхніми словами, коштує саджанка від 110 до 130 гривень за кілограм у роздріб. Гуртом цибулю можна купити за ціною від 90 до 105 гривень за кілограм.

На тернопільському ринку. Фото: Суспільне Тернопіль

В асортименті у продавця Володимира є ранні й пізні сорти цибулі.

Володимир, продавець. Фото: Суспільне Тернопіль

"Сорти "Штутті" і "Штутгарт" — кругла цибуля. Є довгенька — "Контадо". Це ранній сорт. Його термін дозрівання — 80-90 днів. "Ефект" — дуже пізня, вона добра для зберігання. Термін дозрівання приблизно 120 днів. Є червона, біла. Червона — це більш рання. Для зберігання вона не дуже добра, зате солодка".

Прилавок з насінням цибулі. Фото: Суспільне Тернопіль

За словами Володимира, ціна на цибулю-саджанку майже не змінилася, але попит менший, ніж торік.

"Пов’язано в першу чергу з тим, що нема погоди. На город не зайдеш. Холодно. І стара цибуля дешева, коштує 10-12 гривень. Дехто собі думає: "Та нащо я буду садити? Краще піду куплю". Можливо, це інколи навіть правильний вибір. Бо ти прийшов на базар, вибрав собі ту, яка сподобалася. А тут, що посадив, те й виросло. Добре, якщо хороший рік, суха погода і цибуля буде добре зберігатися. А якщо дощова погода, то вона не лежить, псується".

Сорти цибулі-саджанки. Фото: Суспільне Тернопіль

Чоловік розповів, що ліпше садити цибулю навесні.

"Кожен по-різному практикував. Дехто садить на зиму. Але тоді є дуже великі ризики, бо вона може перемерзнути, прогнити за зиму. Ти ж не знаєш, як воно буде. А навесні що взяв, те посадив. Якщо є гарна погода і гарна земля, то буде й урожай. Звичайно, за всім треба дивитися".

Сезон продажу цибулі-саджанки. Фото: Суспільне Тернопіль

У продавця Віктора Василишина є сорти цибулі з Нідерландів, Польщі й України.

Ціни й сорти цибулі-саджанки. Фото: Суспільне Тернопіль

"Люди купують і таку, і таку. Якщо, приміром, нашу цибулю швидше з’їдають, то імпортну залишають на зиму. Завжди повинен бути асортимент. Не помічав покупців, які взяли б один сорт і на тому зупинилися. Садять окремо по рівцю ранню, потім середні й пізні сорти. Зараз прохолодно надворі. Ще до городів так не беруться. Попит, сподіваємося, з’явиться трішки пізніше. В середині травня попит падає, бо вже все посадять, городи оброблять. Тоді орієнтовно закінчується сезон".

Віктор Василишин, продавець. Фото: Суспільне Тернопіль

Віктор говорить, сам також вирощує цибулю із саджанки, яку продає.

"Цибуля, яку тримаю в руках, вирощена в мене вдома на городі. З мого насіння, того, яким завжди торгую. Це переважно голландська, польська, є ще кілька вінницьких".

Ольга Грушецька приїхала до Тернополя з Вінниччини. Жінка розповідає, вдома вирощує і продає як нідерландські, так і українські сорти.

Ольга Грушецька, продавчиня. Фото: Суспільне Тернопіль

"Насіння голландське, але ми вирощуємо на Вінниччині. Є вінницька "Димка", спеціально задимлена. Голландія — сорти "Болеро", "Центуріон". Довгаста. "Бамбергер", "Тріумф". Вінницька солодка, на зберігання пречудова цибуля. Погано беруть. Через цей стан, через війну. Чекаємо — ніхто не йде. Ще й військкомат ловить. Нема людей на базарі".

Цибуля-саджанка: ціни й сорти. Фото: Суспільне Тернопіль

Один зі сортів цибулі називають "Венгеркою", бо її на Вінниччину завезли з-під Угорського кордону. Про це розповіла продавчиня Любов Гасанова.

Любов Гасанова, продавчиня. Фото: Суспільне Тернопіль

"Цього року трохи почали брати. Минулого року менше брали. Але вкінці, як не було ніякої, то брали й цю. Вона до лютого місяця, довше не зберігається. Вона є салатна. І через це стали менше її брати. Раніше дуже брали, бо ж побачили, що такої немає".

Сорт "Венгерка". Фото: Суспільне Тернопіль

Купити саджанку прийшла Тетяна Супрун. Жінка каже, цибуля в неї завжди своя.

Тетяна Супрун, покупчиня. Фото: Суспільне Тернопіль

"Я вже посадила озиму, але ще буду садити. Хочу посадити навесні, щоб був гарний урожай. Завжди саджу багато цибулі. В мене її всі дуже люблять".