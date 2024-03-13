750 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 13 березня відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- У Херсоні співробітники ДСНС врятували з пожежі шістьох людей, з них — трьох дітей. Під час гасіння загоряння рятувальники виявили загиблих чоловіка та жінку.
- Українські бійці на лівому березі Херсонщини знищили гармату, чотири спостережних пункти РФ та ліквідували 41 російського військового.
- У Херсоні СБУ затримала депутатку облради, яка допомагала окупаційній владі відкривати військові шпиталі РФ у захоплених лікарнях. Наразі вона перебуває під вартою.
- Підозру у колабораціонізмі оголосили "старості Бургунки". Також у колабораційній діяльності підозрюють "очільника відділу" окупаційного "міністерства охорони здоров'я Херсонщини".
- Від початку деокупації на Херсонщині піротехніки обласної рятувальної служби знешкодили 42 661 вибухонебезпечний предмет.
- Спортсменка з Нової Каховки Анастасія Павлова здобула золоту медаль на всеукраїнських змаганнях зі стрільби із лука.
Продовжував проводити богослужіння під час окупації. Історія священника з Херсонської області
Тиждень, як служить в одному з херсонських храмів, до листопада 2023 року проводив богослужіння – у спеціальному облаштованому власному помешканні. Священник Георгій Хільчук пережив окупацію у Бериславі, у місті лишився і після звільнення правобережжя. Його будинок зруйнований російськими обстрілами, сам священник був поранений, і, зрештою, переїхав до Херсона.
Солом'янський районний суд Києва заарештував священника УПЦ МП Сергія Чертиліна, який служив на Херсонщині
Солом'янський районний суд Києва заарештував священника УПЦ МП Сергія Чертиліна, який до повномасштабного вторгнення служив у Генічеському районі Херсонщини. Після окупації він переїхав до Києва.
12 березня співробітники СБУ оголосили Чертиліну підозру у п'яти злочинах: державній зраді, колабораціонізмі, створенні злочинної організації, розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправдовуванні російської агресії, повідомило видання "Ґрати".
Колекція Херсонського обласного краєзнавчого музею поповнилася чумацькою іконою від художниці Оксани Оснач
Колекція Херсонського обласного краєзнавчого музею поповнилася чумацькою іконою від художниці Оксани Оснач. Авторка подарувала закладу Семістрільну ікону Божої Матері, повідомили у музеї.
Херсонська область - повітряна тривога!
На Херсонському напрямку упродовж доби військові РФ обстріляли близько 20 населених пунктів
За даними Генштабу ЗСУ, на Херсонському напрямку упродовж доби російські військові з артилерії та мінометів обстріляли близько 20 населених пунктів. Серед них — Львове, Іванівку, Садове, Ольгівку та Миколаївку.
У Херсоні викрили двох жителів Миколаєва, яких підозрюють у низці крадіжок
У Херсоні викрили двох жителів Миколаєва, яких підозрюють у низці крадіжок. Під час комендантської години вони проникали до квартир та приміщень херсонців, за потреби видавали себе за військових. Підозрюваним обрали запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 242 тис. грн, повідомила у Telegram Херсонська обласна прокуратура.
"У квартирі дим стоїть, балкона зовсім немає". Херсонці розповіли про наслідки атак армії РФ
Зранку російські військові обстріляли середмістя Херсона. Поцілили по житловому будинку. Били по місту і близько четвертої години, під вогнем було гаражне приміщення автотранспортного підприємства. Частина автівок вигоріла, частина – пошкоджені.
Сьогодні у Херсоні освятили памʼятний знак тероборонівцям
Сьогодні, у день добровольця, у Херсоні освятили памʼятний знак тероборонівцям, яких 1 березня 2022 року розстріляла армія РФ під час окупації міста.
Тоді загинули добровольці, імена яких висікли на камені: Олександр Савельєв, Сергій Данчук, Віталій Грозинський, Микола Сливкін, Іван Данченко, повідомив у Telegram очільник МВА Роман Мрочко.
Депутата Новокаховської міськради підозрюють у колабораціонізмі
Депутата Новокаховської міськради підозрюють у колабораціонізмі. Він став "головним спеціалістом відділу взаємодії зі ЗМІ" в окупаційному облміністерстві сільського господарства та рибальства. Пізніше підозрюваний очолив зазначений відділ. Йому загрожує до 10 років ув'язнення, про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.
Школярка з Херсона перемогла у Відкритому чемпіонаті з художньої гімнастики
Учениця 7 класу Херсонської гімназії №6 Мирослава Лєвшина перемогла у Відкритому чемпіонаті з художньої гімнастики Кіровоградської області серед юніорів за програмою кандидатів у майстри спорту, повідомив в Telegram керівник МВА Роман Мрочко.
Сили спецоперацій знищили техніку РФ під час спроби замінувати водойми на Херсонщині
У своєму Telegram Сили спеціальних операцій ЗСУ повідомили, що оператори 73-го морського центру ССО ударними безпілотниками знищили техніку РФ під час спроби замінувати водойми в одному з населених пунктів Херсонської області.
"Сили ССО під час ведення аеророзвідки виявили автомобіль з лафетом і два човни російської армії. Також на місці знаходився особовий склад РФ, який планував вихід, щоб замінувати водойми", — йдеться у повідомленні.
Херсонська область — відбій повітряної тривоги!
Херсонська область — повітряна тривога!
З ТОТ Херсонщини на підконтрольну Україні територію вдалось повернути ще трьох дітей
З ТОТ Херсонщини на підконтрольну Україні територію вдалось повернути опікунську родину з трьома дітьми-сиротами та позбавленими батьківського піклування. Нині вони перебувають у безпечному місці та отримують медичну та психологічну допомогу, повідомив в Telegram керівник ОВА Олександр Прокудін.
У тимчасово окупованому Скадовську було чутно вибух, повідомили Суспільному місцеві жителі.
Нацгвардійцю армії РФ заочно повідомили підозру у жорстокому поводженні та умисному вбивстві жителів Херсонщини
Нацгвардійцю армії РФ заочно повідомили підозру у жорстокому поводженні та умисному вбивстві жителів Херсонщини, повідомляється в Telegram поліції Херсонської області.
За даними поліції, 20-річний росіянин, військовослужбовець 50 окремої бригади оперативного призначення ФСБ. Під час окупації Херсона він виконував обов’язки конвоїра у створеній РФ катівні. Йому загрожує від 15 до довічного ув'язнення.
Який вигляд мають будинки на Херсонщині внаслідок обстрілів РФ 13 березня 2024 року
13 березня 2024 року армія РФ обстріляла населені пункти Бериславського та Херсонського районів з артилерії, РСЗВ, мінометів та безпілотників, повідомляє пресслужба поліції області в.
Човни, спостережний пункт та особовий склад: які втрати РФ на лівобережжі Херсонщини за добу
На лівому березі Херсонської області Сили оборони знищили спостережний пункт РФ, чотири човни, два розвідувальні БпЛА типу "Superсam"’ та "Zala", автомобільну техніку та квадроцикл. Також ліквідували 42 військовослужбовці армії РФ, йдеться в Telegram Сил оборони півдня України.
У Херсоні внаслідок ранкової атаки РФ винила пожежа на автотранспортному підприємстві
Зранку, після 4:00 армія РФ атакувала автотранспортне підприємство у середмісті Херсона. Горіли три автівки, два автобуси та один мікроавтобус, повідомив в Telegram начальник МВА Роман Мрочко.
На Херсонщині з початку вторгнення РФ загинуло 149 дітей
Станом на 14 березня на Херсонщині внаслідок російської збройної агресії постраждало 149 дітей, повідомили в Офісі генерального прокурора в Telegram.
В Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло 535 дітей, понад 1255 — поранені, йдеться у повідомленні.
Армія РФ влучила у припортову інфраструктуру та автотранспортне підприємство у Херсоні
Минулої доби армія РФ обстріляла Херсон, Михайлівку, Берислав, Степанівку, Садове, Антонівку, Білозерку, Понятівку та Качкарівку, повідомив в Telegram керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"Пошкоджені 8 багатоповерхівок, три приватні будинки та газогін. У Херсоні влучили у припортову інфраструктуру та автотранспортне підприємство. Загиблих та поранених немає", — йдеться у повідомленні.
Російська ДРГ намагалась висадитись поблизу Антонівського моста на правому березі Херсонщини
У ніч проти 12 березня 2024 року російська ДРГ човном намагалась підійти до правого берега поблизу Антонівського моста на Херсонщини, повідомили в Telegram Сили оборони півдня України.
"Під щільним вогнем Сил оборони України човник з окупантами повторив долю російського флоту. Втративши чверть своєї спроможності і наповненості, відступили до лівого берега", — йдеться у повідомленні.
Армія РФ двічі намагалась штурмувати позиції Сил оборони на лівобережжі
Упродовж доби 13 березня 2024 року армія РФ двічі намагалась штурмувати позиції українських військ на лівому березі Херсонської області, повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Обидві спроби Сили оборони відбили.