Сьогодні у Херсоні освятили памʼятний знак тероборонівцям

Сьогодні, у день добровольця, у Херсоні освятили памʼятний знак тероборонівцям, яких 1 березня 2022 року розстріляла армія РФ під час окупації міста.

Тоді загинули добровольці, імена яких висікли на камені: Олександр Савельєв, Сергій Данчук, Віталій Грозинський, Микола Сливкін, Іван Данченко, повідомив у Telegram очільник МВА Роман Мрочко.