У Херсоні співробітники ДСНС врятували з пожежі шістьох людей, з них — трьох дітей

У Херсоні співробітники ДСНС врятували з пожежі шістьох людей, з них — трьох дітей. Під час гасіння загоряння рятувальники виявили загиблих чоловіка та жінку.

Горіла квартира на третьому поверсі багатоповерхівки. Через сильне задимлення троє дорослих і троє дітей були заблоковані. Їх врятували за допомогою автодрабини та передали медикам, повідомила у Telegram ДСНС України.