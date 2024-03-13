749 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 12 березня відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- Армія РФ обстріляла Херсон. Поранений 42-річний чоловік. З вибуховою травмою його доставили до лікарні.
- На Херсонщині за колабораціонізм та жорстоке поводження із цивільними судитимуть "начальника" окупаційного "відділення МВС Каланчацького муніципального округу". За його вказівками затримували людей із проукраїнською позицією та змушували йти на співпрацю, погрожуючи розправою. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.
- З ТОТ Херсонщини на підконтрольну Україні територію виїхали ще п'ятеро дітей: четверо рідних братиків та сестричок та хлопець 17 років.
- Викладач Херсонської державної морської академії Сергій Якущенко у складі 29 Української антарктичної експедиції вирушив на станцію "Академік Вернадський".
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
Херсонська область - повітряна тривога!
Присвятила 50 років свого життя театру. Історія Заслуженої артистки України з Херсона Олександри Тарновської
Заслужена артистка України Олександра Тарновська присвятила 50 років свого життя театру. 25 з них — вона грає на сцені Херсонського обласного музично-драматичного театру ім. Миколи Куліша. У вільний час жінка допомагає херсонцям.
Упродовж доби на Херсонському напрямку російські військові атакували близько 30 населених пунктів
Упродовж доби на Херсонському напрямку російські військові з артилерії та мінометів атакували близько 30 населених пунктів. Зокрема Тягинку, Іванівку, Садове та Миколаївку, повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.
Від початку деокупації на Херсонщині сапери знешкодили 42 661 вибухонебезпечний предмет
На Херсонщині від початку деокупації піротехніки обласної рятувальної служби виявили та знешкодили 42 661 вибухонебезпечний предмет. У тому числі знищили 20 авіаційних бомб, повідомила у Facebook ГУ ДСНС у Херсонській області.
"Очільника відділу" в окупаційному "обласному департаменті охорони здоров'я" підозрюють у колабораціонізмі
76-річному жителю Херсонщини заочно повідомили про підозру у колабораціонізмі. Чоловік обійняв посаду "очільника відділу" в окупаційному "обласному департаменті охорони здоров'я".
Підозрюваний проводив ревізію захоплених будівель та складав документацію на їх утримання. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі, повідомила у Telegram Херсонська обласна прокуратура.
У Херсоні співробітники ДСНС врятували з пожежі шістьох людей, з них — трьох дітей
У Херсоні співробітники ДСНС врятували з пожежі шістьох людей, з них — трьох дітей. Під час гасіння загоряння рятувальники виявили загиблих чоловіка та жінку.
Горіла квартира на третьому поверсі багатоповерхівки. Через сильне задимлення троє дорослих і троє дітей були заблоковані. Їх врятували за допомогою автодрабини та передали медикам, повідомила у Telegram ДСНС України.
Спортсменка з Нової Каховки здобула золоту медаль на всеукраїнських змаганнях зі стрільби із лука
Спортсменка з Нової Каховки Анастасія Павлова здобула золоту медаль на всеукраїнських змаганнях зі стрільби із лука. Вона посіла перше місце в особистому заліку. Змагання відбулись у Львові, повідомила у Telegram Херсонська ОВА.
На Херсонщині поліція повідомила про підозру в колабораціонізмі жительці Бериславського району
Підозру у колабораціонізмі оголосили "старості Бургунки" на Херсонщині. Вона добровільно погодилась співпрацювати з російськими окупантами. Зокрема, організовувала та контролювала нарахування пенсійних і соціальних виплат у російських рублях, видачі гуманітарної допомоги від окупаційної влади. Підозрюваній загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна — поліція.
Сиди оборони на ТОТ Херсонщини знищили чотири спостережні пункти російської армії та 41 військовсліжбовця РФ
Українські військові за добу на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області знищили чотири спостережних пункти армії РФ, гармату, 10 одиниць автомобільної техніки та п'ять човнів. Також ліквідували 41 військовослужбовця РФ, повідомили в Силах оборони півдня.
У Херсоні СБУ затримала депутатку облради, яка допомагала окупаційній владі відкривати військові шпиталі РФ
У Херсоні СБУ затримала депутатку облради, яка допомагала окупаційній владі відкривати військові шпиталі РФ у захоплених лікарнях. Вона працювала під псевдонімом і після звільнення Херсона залишилась у місті. Наразі депутатка перебуває під вартою. Їй оголосили підозру у колабораційній діяльності. Підозрюваній загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна, повідомили в СБУ.
Правоохоронці відкрили 13 кримінальних проваджень за фактами злочинів військових РФ
В поліції показали, який вигляд мають населені пункти Херсонщини після учорашніх обстрілів армії РФ. Правоохоронці відкрили 13 кримінальних проваджень за фактами порушень російськими військовими законів та звичаїв війни.
Жителі Генічеська чинять спротив окупантам
Жителі тимчасово окупованого Генічеська вилучають та знищують передвиборчі агітаційні матеріали росіян. Мешканці міста чинять спротив окупантам, повідомили активісти громадського руху "Жовта стрічка".
На Херсонщині — відбій тривоги!
У Херсоні та області — повітряна тривога!
Армія РФ обстріляла 15 населених пунктів Херсонщини: поранені троє людей
Російські війська минулої доби обстріляли 15 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені вісім багатоповерхівок, два приватні будинки, адмінбудівля, сільгосптехніка. Поранені троє людей, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
Хмарно та дощ: погода на Херсонщині 13 березня
Сьогодні у Херсоні та області буде хмарно та дощитиме. Вітер східний 7-12 м/с. Температура повітря до 8° тепла, повідомили в обласному гідрометцентрі.