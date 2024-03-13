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Обстріли Херсона, Берислава та Станіслава, повернення дітей з ТОТ. 749 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Вторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиОКУПАЦІЯДеокупаціяРегіони

Обстріли Херсона, Берислава та Станіслава, повернення дітей з ТОТ. 749 день війни: хроніка подій в Херсонській області

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Обстріли Херсонщини, зруйновані будинки, Берислав
Зруйновані російськими снарядами будинки у Бериславському районі, Херсонщина, лютий 2024 р. Фото: Херсонська ОВА/Telegram

749 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.

Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 12 березня відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.

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Підозру у колабораціонізмі оголосили "старості Бургунки" на Херсонщині. Вона добровільно погодилась співпрацювати з російськими окупантами. Зокрема, організовувала та контролювала нарахування пенсійних і соціальних виплат у російських рублях, видачі гуманітарної допомоги від окупаційної влади. Підозрюваній загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна — поліція.

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Правоохоронці відкрили 13 кримінальних проваджень за фактами злочинів військових РФ

В поліції показали, який вигляд мають населені пункти Херсонщини після учорашніх обстрілів армії РФ. Правоохоронці відкрили 13 кримінальних проваджень за фактами порушень російськими військовими законів та звичаїв війни.

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Хмарно та дощ: погода на Херсонщині 13 березня

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